Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: Quyết lập lại trật tự vỉa hè

TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm thu phí

Ngày 6-5, Tổ đại biểu số 1, Đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội Võ Văn Minh -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết hiện các Ban Kinh tế - Ngân sách, Đô thị, Pháp chế thuộc HĐND TPHCM đang phối hợp UBND TPHCM nghiên cứu tính khả thi và rà soát thủ tục pháp lý liên quan đến phương án sử dụng ngân sách để mua lại 2 trạm thu phí trên các tuyến ĐT743B và ĐT743C, thuộc địa bàn các phường Bình Hòa và Tân Khánh.

Cử tri phản ánh tình trạng ùn tắc tại Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Lấy ý kiến về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa tổ chức thăm dò dư luận xã hội. Hoạt động này nhằm nắm bắt đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần một năm triển khai.

Quyết lập lại trật tự vỉa hè ở cửa ngõ phía Tây

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, ngày 6-5, Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Công an xã Bình Chánh, Tân Nhựt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

Tổ công tác thu giữ nhiều vật dụng

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

Trưa 6-5, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết về tình hình hiện nay của bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Hiện bé đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị

Học sinh TPHCM bắt đầu nghỉ hè từ ngày nào?

Theo kế hoạch, thời gian năm học của UBND TP, học sinh từ mầm non đến THPT sẽ kết thúc năm học trước 31-5.

Công an bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Trần Minh Thư (Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn, trụ sở tại phường Chợ Lớn, TPHCM) cùng 3 nhân viên về tội" Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

