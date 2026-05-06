Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: Quyết lập lại trật tự vỉa hè

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: Quyết lập lại trật tự vỉa hè

Thiện An

(NLĐO) - Trong ngày 6-5, lực lượng chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại cửa ngõ phía Tây TPHCM; Công an bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm thu phí

Ngày 6-5, Tổ đại biểu số 1, Đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội Võ Văn Minh -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết hiện các Ban Kinh tế - Ngân sách, Đô thị, Pháp chế thuộc HĐND TPHCM đang phối hợp UBND TPHCM nghiên cứu tính khả thi và rà soát thủ tục pháp lý liên quan đến phương án sử dụng ngân sách để mua lại 2 trạm thu phí trên các tuyến ĐT743B và ĐT743C, thuộc địa bàn các phường Bình Hòa và Tân Khánh.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-nghien-cuu-mua-lai-2-tram-thu-phi-o-dia-ban-binh-duong-cu-19626050615172013.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: - Ảnh 1.

Cử tri phản ánh tình trạng ùn tắc tại Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Lấy ý kiến về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa tổ chức thăm dò dư luận xã hội. Hoạt động này nhằm nắm bắt đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần một năm triển khai.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-lay-y-kien-ve-hieu-qua-mo-hinh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-196260506153126473.htm

Quyết lập lại trật tự vỉa hè ở cửa ngõ phía Tây

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, ngày 6-5, Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Công an xã Bình Chánh, Tân Nhựt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/quyet-lap-lai-trat-tu-via-he-o-cua-ngo-phia-tay-tphcm-196260506102045164.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: - Ảnh 2.

Tổ công tác thu giữ nhiều vật dụng

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

Trưa 6-5, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết về tình hình hiện nay của bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-suc-khoe-be-trai-2-tuoi-bi-me-va-nguoi-tinh-bao-hanh-196260506120125878.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: - Ảnh 3.

Hiện bé đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị

Học sinh TPHCM bắt đầu nghỉ hè từ ngày nào?

Theo kế hoạch, thời gian năm học của UBND TP, học sinh từ mầm non đến THPT sẽ kết thúc năm học trước 31-5.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hoc-sinh-tphcm-bat-dau-nghi-he-tu-ngay-nao-196260506160321734.htm

Công an bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Trần Minh Thư (Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn, trụ sở tại phường Chợ Lớn, TPHCM) cùng 3 nhân viên về tội" Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-bat-giam-doc-cong-ty-thu-tran-hon-196260506165911662.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: - Ảnh 4.

Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn và các nhân viên

Tin liên quan

Báo in ngày 5-5: Có thêm "lương hưu thứ hai", an tâm về già

Báo in ngày 5-5: Có thêm "lương hưu thứ hai", an tâm về già

(NLĐO) - Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện, giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập, bên cạnh lương hưu từ BHXH bắt buộc

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 4-5: Người mắc bệnh giang mai tăng; mở rộng đường Trần Bình Trọng

(NLĐO) - Trong ngày 4-5, dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng được khởi công; Công an khởi tố 11 người mang vũ khí đi hỗn chiến;...

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3-5: Cửa ngõ phía Tây ùn tắc; trực thăng đưa 2 bệnh nhân đi cấp cứu

(NLĐO) - Trong ngày 3-5, cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn tắc cục bộ sau lễ; công an bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo

công an lực lượng chức năng thông tin giám đốc nổi bật TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo