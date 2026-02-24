Hiện trường vụ cháy lớn cửa hàng đồ gỗ ở TPHCM

CLIP: Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường.

Chiều tối 24-2, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng Toàn Cầu ở đường Đỗ Xuân Hợp.

Đám cháy thời điểm bùng phát

Lúc 15 giờ 20 chiều 24-2, cửa hàng đồ gỗ Toàn Cầu ở địa chỉ 268, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long (TPHCM) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Lửa sau đó bùng lên dữ dội bao trùm cửa hàng, cột khói bốc cao, giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 15 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân chưa được xác định cụ thể, tuy nhiên đám cháy không gây thương vong về người.

Khoảng 75/150 m2 căn nhà cấp 4 (cửa hàng đồ gỗ) bị cháy rụi.

Vụ cháy cũng khiến đường điện ở khu vực bị ảnh hưởng. Theo điện lực, khoảng 20 giờ sẽ có điện lại hoàn toàn.

Các đơn vị liên quan đang khắc phục sau vụ việc

Đám cháy gây lan sang các căn liền kề

Mái tôn đổ nát do sức nóng từ vụ cháy




