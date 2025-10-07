Ngày 7-10, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết trên đường Hồ Chí Minh (địa phận Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày, xe máy BKS 29E1-122.54 chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ).

Khi đến địa phận thôn Pà Dá (xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng), xe va chạm với xe tải BKS 49C - 229.63 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến xe máy biến dạng, người điều khiển tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ III.1, vị trí xảy ra tai nạn mặt đường kết cấu bê tông nhựa, rộng 7 m, đây là đoạn đường cong nằm, dốc dọc 2%, siêu cao 3%, đường có 2 làn xe, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư.