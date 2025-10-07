HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Clip: Chủ đầu tư vướng lao lý, thủy điện 750 tỉ ở Đà Nẵng “đứng bánh”

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi chủ đầu tư bị bắt và bị tuyên án tù, dự án thủy điện có tổng vốn đầu tư 750 tỉ đồng ở Đà Nẵng dậm chân tại chỗ

Năm 2018, dự án Thủy điện Nước Chè được triển khai xây dựng tại xã Phước Năng, Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Phước Năng, TP Đà Nẵng). Thủy điện có công suất 30 MW, vốn đầu tư khoảng 750 tỉ đồng, do Công ty CP Thủy điện Nước Chè làm chủ đầu tư.

Thủy điện Nước Chè ở Đà Nẵng “ đứng bánh ” vì chủ đầu tư vướng lao lý - Ảnh 1.

Thủy điện Nước Chè ở Đà Nẵng “ đứng bánh ” vì chủ đầu tư vướng lao lý - Ảnh 2.

Thủy điện Nước Chè ở Đà Nẵng “ đứng bánh ” vì chủ đầu tư vướng lao lý - Ảnh 3.

Phần thân chính đập thủy điện Nước Chè thi công gần hoàn thiện

Tuy nhiên, đến năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam ông Hồ Sỹ Thái (1973, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoàng Nhi (trụ sở tại tỉnh Gia Lai), kiêm Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nước Chè, để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Thủy điện trăm tỉ thi công dở dang, nhiều hạng mục xuống cấp

Tháng 5-2024, tại phiên xử sơ thẩm, ông Hồ Sỹ Thái cùng lãnh đạo một doanh nghiệp đã bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt mỗi người 8 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Thủy điện Nước Chè ở Đà Nẵng “ đứng bánh ” vì chủ đầu tư vướng lao lý - Ảnh 4.
Thủy điện Nước Chè ở Đà Nẵng “ đứng bánh ” vì chủ đầu tư vướng lao lý - Ảnh 5.
Thủy điện Nước Chè ở Đà Nẵng “ đứng bánh ” vì chủ đầu tư vướng lao lý - Ảnh 6.
Thủy điện Nước Chè ở Đà Nẵng “ đứng bánh ” vì chủ đầu tư vướng lao lý - Ảnh 7.

Dự án hàng trăm tỉ đồng thi công dở dang đang bị "đứng bánh"

Sau khi ông Hồ Sỹ Thái dính vào lao lý, dự án thủy điện Nước Chè dường như “đứng bánh”. Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đến tháng 12-2024. Tuy vậy, đến thời điểm này dự án vẫn chưa hoàn thành.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, công trình đập chính của thủy điện Nước Chè đã thi công gần hoàn thiện. Tuy nhiên, do không được đưa vào vận hành, duy tu bảo dưỡng nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, sắt thép hoen gỉ.

Clip: Thủy điện Nước Chè dang dở sau khi chủ đầu tư vướng vòng lao lý

Một số đơn vị nhà thầu thi công dự án cho biết chủ đầu tư nợ của họ số tiền lớn chưa thanh toán, nhiều lần họ đi đòi nhưng không được. Trong khi đó, hiện nay các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án vẫn chưa được chủ đầu tư thực hiện xong.

Ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng, cho biết dù chính quyền các cấp và các ngành chức năng đã tạo điều kiện để dự án sớm đưa vào hoạt động nhưng đến nay, các thủ tục liên quan dự án vẫn chưa đảm bảo. 

Mới đây, Sở Công Thương TP Đà Nẵng cũng đã đến kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những tồn tại của dự án để sớm đưa vào vận hành.

Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam Công an tỉnh Quảng Nam Cơ quan an ninh điều tra Phước Sơn thủy điện Nước Chè Phước Năng
