Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả

Ngày 7-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản bằng cách thao túng tâm lý nạn nhân qua mạng.

Công an phường Hương Trà giải cứu em L.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hương Trà phát hiện 1 nữ sinh viên đang theo học tại 1 trường cao đẳng trên địa bàn liên tục gọi điện về gia đình để xin chuyển số tiền lớn.

Vào cuộc xác minh, công an xác định em T.H.L (SN 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) bị một số đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh mình trong sạch, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng.

L. được yêu cầu phải làm theo hướng dẫn của "công an giả", không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Quá lo sợ, L. đã đến thuê một phòng tại khách sạn M.T để tham gia cuộc làm việc online theo yêu cầu của các đối tượng.

Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6-7 người mặc trang phục công an tham gia, liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần em. Các đối tượng yêu cầu L. đi vào TP HCM gặp một số "công an" khác để làm việc.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa và dẫn dắt trong cuộc làm việc online, L. lo lắng hoảng loạn liên tục gọi điện về gia đình để xin tiền.

Tối ngày 5-10, Công an phường Hương Trà đã tìm được L. tại khách sạn M.T trong lúc tâm trạng nữ sinh này rất lo sợ. Cán bộ Công an phường Hương Trà đã trấn an tinh thần L, tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ sự việc.