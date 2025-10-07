HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả

Trần Thường

(NLĐO) – Các đối tượng gọi điện xưng là công an gây áp lực, khiến nữ sinh viên hoảng loạn vào khách sạn thuê phòng để làm việc với công an qua… online.

Ngày 7-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản bằng cách thao túng tâm lý nạn nhân qua mạng.

Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả - Ảnh 1.

Công an phường Hương Trà giải cứu em L.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hương Trà phát hiện 1 nữ sinh viên đang theo học tại 1 trường cao đẳng trên địa bàn liên tục gọi điện về gia đình để xin chuyển số tiền lớn.

Vào cuộc xác minh, công an xác định em T.H.L (SN 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) bị một số đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh mình trong sạch, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng.

L. được yêu cầu phải làm theo hướng dẫn của "công an giả", không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Quá lo sợ, L. đã đến thuê một phòng tại khách sạn M.T để tham gia cuộc làm việc online theo yêu cầu của các đối tượng.

Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6-7 người mặc trang phục công an tham gia, liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần em. Các đối tượng yêu cầu L. đi vào TP HCM gặp một số "công an" khác để làm việc.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa và dẫn dắt trong cuộc làm việc online, L. lo lắng hoảng loạn liên tục gọi điện về gia đình để xin tiền.

Tối ngày 5-10, Công an phường Hương Trà đã tìm được L. tại khách sạn M.T trong lúc tâm trạng nữ sinh này rất lo sợ. Cán bộ Công an phường Hương Trà đã trấn an tinh thần L, tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ sự việc.

Tin liên quan

Liên tiếp phát hiện hàng nhập lậu “đội lốt” đường Thái Lan ở Đà Nẵng

Liên tiếp phát hiện hàng nhập lậu “đội lốt” đường Thái Lan ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Hàng loạt vụ kinh doanh đường và thực phẩm nhập lậu vừa bị Quản lý thị trường phát hiện, xử lý tại Đà Nẵng.

Clip: Chủ đầu tư vướng lao lý, thủy điện 750 tỉ ở Đà Nẵng “đứng bánh”

(NLĐO) – Sau khi chủ đầu tư bị bắt và bị tuyên án tù, dự án thủy điện có tổng vốn đầu tư 750 tỉ đồng ở Đà Nẵng dậm chân tại chỗ

Đà Nẵng tổng lực “đi từng nhà, rà từng thửa” làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

(NLĐO) - Đà Nẵng huy động toàn hệ thống chính trị “đi từng nhà, rà từng thửa” để chuẩn hóa, số hóa thông tin đất đai

chiếm đoạt tài sản tỉnh Thanh Hóa Trường Cao đẳng buôn bán ma túy Công an TP Đà Nẵng công an phường
    Thông báo