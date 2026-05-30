Thời sự

Hiện trường vụ xe tải rơi xuống kênh sau cú va chạm khiến nhiều người thót tim

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Xe tải bất ngờ va chạm thành cầu Bà Đỏ rồi lao xuống kênh tại xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, khiến tài xế bị thương nặng, phải chuyển viện cấp cứu

Ngày 30-5, Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một xe tải lao xuống kênh sau khi va chạm với thành cầu Bà Đỏ.

Tai nạn giao thông xe tải lao xuống kênh tại cầu Bà Đỏ Tây Ninh gây hoang mang - Ảnh 1.

Hiện trường xe tải lao xuống kênh sau khi va chạm thành cầu Bà Đỏ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, xe tải mang biển số 60C-726... do anh Nguyễn Văn Thắng điều khiển lưu thông từ ấp An Hòa 3 hướng về xã Mỹ Thạnh.

Khi đến khu vực cầu Bà Đỏ (ấp An Hòa 3, xã Thủ Thừa), phương tiện bất ngờ va chạm với thành cầu. Cú tông mạnh khiến xe tải mất lái, lao khỏi mặt cầu và rơi xuống kênh bên dưới.

Tai nạn giao thông xe tải lao xuống kênh tại cầu Bà Đỏ Tây Ninh gây hoang mang - Ảnh 2.

Xe tải nằm dưới kênh sau khi mất lái lao khỏi mặt cầu.

Tài xế Nguyễn Văn Thắng bị rơi theo phương tiện. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do bị thương nặng, anh Thắng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Vụ tai nạn làm xe tải hư hỏng nặng, đồng thời một phần lan can cầu Bà Đỏ bị hư hại. Cơ quan chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại.

Nhận được tin báo, Công an xã Thủ Thừa đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, ghi nhận dấu vết và phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

CSGT tỉnh Tây Ninh lưu ý nguyên nhân 2 vụ tai nạn làm 4 người chết trong 1 ngày

(NLĐO)- Chỉ trong 1 ngày, 2 vụ tai nạn liên quan xe tải, xe container ở Tây Ninh làm 4 người chết, CSGT cảnh báo hành vi tạt đầu xe cực kỳ nguy hiểm

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh, 2 người tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Va chạm với xe container tại vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Hai người phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải ở Tây Ninh

(NLĐO)- Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy xảy ra tại khu vực ngã ba Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

