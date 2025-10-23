Hiện trường xe tải bị cháy trụi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Chiều 23-10, Khu Quản lý đường bộ III cho biết, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa phận xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Theo đó, khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, chiếc xe tải mang BKS 74G-001.05 lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy

Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào làn khẩn cấp đồng thời nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Đội vận hành tuyến cao tốc tiếp cận hiện trường đảm bảo an toàn giao thông và phân luồng cho phương tiện lưu thông ra Trạm thu phí Phong Thử.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Lực Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cũng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến chiếc xe tải cháy trơ khung, hàng hóa trên thùng xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.