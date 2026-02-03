HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chân sút Việt kiều ghi dấu

TƯỜNG PHƯỚC

Vòng 12 V-League 2025-2026 cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có được 3 điểm bởi bộ đôi chân sút Việt kiều

Chiến thắng trước chủ nhà PVF-CAND ở vòng 12 V-League 2025-2026 không chỉ giúp CLB Công an TP HCM xây chắc vị trí trong tốp 5 bảng xếp hạng, mà còn khiến người hâm mộ chú ý với 2 gương mặt mới trên hàng công là Williams Lee Oliver Grant và Ngô Đăng Khoa.

Giàu thể lực và tốc độ

Được đào tạo bài bản tại Anh, Williams Lee không chỉ sở hữu thể hình ấn tượng mà còn mang phong cách thi đấu bóng đá tấn công giàu thể lực và tốc độ. Tiền đạo Việt kiều sinh năm 2007, cao 1,9 m có tư duy chơi bóng hiện đại. Mới 19 tuổi nhưng Williams Lee thể hiện sự chững chạc và chuyên nghiệp trong tập luyện lẫn thi đấu.

TIN LIÊN QUAN

Trước lối chơi không ngại va chạm bên phía PVF-CAND, Williams Lee xông xáo, chịu khó di chuyển rộng và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Bàn thắng của anh thể hiện khả năng chạy chỗ linh hoạt, kinh nghiệm tì đè, tranh chấp và xử lý dứt khoát trong vòng cấm. Williams Lee hứa hẹn trở thành phương án tấn công đáng tin cậy trong sơ đồ chiến thuật của CLB Công an TP HCM.

Chân sút Việt kiều ghi dấu - Ảnh 1.

Williams Lee (áo trắng) tỏa sáng trong trận thắng của CLB Công an TP HCM tại vòng 12 V-League 2025-2026. (Ảnh: ĐÌNH VIÊN)

HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá Williams Lee là cầu thủ có tố chất, tích cực di chuyển, càn lướt, làm tường và biết cách gây áp lực lên đối phương khi thi đấu. Điều đó được thể hiện qua thành tích ghi 2 bàn và 1 kiến tạo qua 6 trận đã đấu tại V-League 2025-2026 của cầu thủ Việt kiều sinh tại TP Manchester - Anh.

Thể hiện bản lĩnh

Ngô Đăng Khoa có màn ra mắt đội bóng mới đầy ấn tượng, khi trực tiếp ghi bàn trong trận thắng của CLB Công an TP HCM ở vòng 12 V-League 2025-2026. Đăng Khoa sinh ở TP Perth - Úc, có cha mẹ là người Việt Nam. Xuất thân từ "lò" đào tạo của Perth Glory, Đăng Khoa được trải nghiệm qua 3 mùa giải thi đấu tại A-League (Giải Vô địch quốc gia Úc), trước khi khoác áo CLB Công an TP HCM dưới dạng cho mượn.

TIN LIÊN QUAN

Ngô Đăng Khoa mang dấu ấn rõ rệt của môi trường bóng đá chuyên nghiệp Úc - nơi đề cao thể lực, cường độ thi đấu và tính kỷ luật chiến thuật. Chính nền tảng ấy giúp tiền vệ Việt kiều sinh năm 2006 này sớm thích nghi với sân chơi V-League, đồng thời thể hiện sự già dặn hiếm thấy ở những cầu thủ trẻ tuổi.

Chân sút Việt kiều ghi dấu - Ảnh 2.

Ngô Đăng Khoa (26) tỏa sáng trong trận thắng của CLB Công an TP HCM tại vòng 12 V-League 2025-2026. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Trong chiến thắng trước PVF-CAND ngày 1-2, Đăng Khoa mang về quả phạt đền 11 m cho đội nhà song Nguyễn Tiến Linh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số. Phút 54, tiền vệ Việt kiều lập công ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho CLB Công an TP HCM. Pha lập công của Đăng Khoa không đến từ sự ngẫu hứng, mà là kết quả của khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí hợp lý và dứt điểm gọn gàng. Không chỉ ghi dấu bằng bàn thắng, Đăng Khoa còn thể hiện giá trị ở khả năng tranh chấp, giữ cự ly đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu ổn định.

Với màn trình diễn xuất sắc, Đăng Khoa được giới chuyên môn đánh giá là nhân tố tiềm năng sở hữu tư duy thi đấu hiện đại, tốc độ tốt và kỹ thuật cao, phù hợp với chiến lược trẻ hóa, sử dụng cầu thủ Việt kiều của HLV Lê Huỳnh Đức. 

Cầu thủ Việt kiều tại V-League không còn được xem là những gương mặt bổ sung lực lượng tạm thời. Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang đã chứng minh tầm quan trọng trong CLB chủ quản. Viktor Lê, Kevin Phạm Ba, Trần Thành Trung, Kyle Colonna, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Williams Lee hay Đăng Khoa… cũng dần khẳng định năng lực chuyên môn.

Chân sút Việt kiều ghi dấu - Ảnh 3.


Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM thắng vòng 12 V-League nhờ hai chân sút Việt kiều

CLB Công an TP.HCM thắng vòng 12 V-League nhờ hai chân sút Việt kiều

(NLĐO) - Williams Lee Oliver Grant và Ngô Đăng Khoa lần lượt lập công giúp CLB Công an TP.HCM thắng đẹp chủ nhà PVF-CAND với tỉ số 2-1 tối 1-2

Thêm cầu thủ Việt kiều trẻ gia nhập V-League

(NLĐO) - Khoa Ngo gia nhập CLB Công An TP.HCM chỉ hai ngày sau khi ghi bàn cho Perth Glory tại A-League 2025-2026.

Trung vệ Việt kiều Adou Minh háo hức chờ tiếp đón CLB Beijing Guoan

(NLĐO) - Thắng Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two, CLB Công an Hà Nội sẽ "rộng cửa" lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Việt kiều màn trình diễn Chân sút Việt kiều Williams Lee Ngô Đăng Khoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo