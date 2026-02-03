Chân sút Việt kiều ghi dấu

Chiến thắng trước chủ nhà PVF-CAND ở vòng 12 V-League 2025-2026 không chỉ giúp CLB Công an TP HCM xây chắc vị trí trong tốp 5 bảng xếp hạng, mà còn khiến người hâm mộ chú ý với 2 gương mặt mới trên hàng công là Williams Lee Oliver Grant và Ngô Đăng Khoa.

Giàu thể lực và tốc độ

Được đào tạo bài bản tại Anh, Williams Lee không chỉ sở hữu thể hình ấn tượng mà còn mang phong cách thi đấu bóng đá tấn công giàu thể lực và tốc độ. Tiền đạo Việt kiều sinh năm 2007, cao 1,9 m có tư duy chơi bóng hiện đại. Mới 19 tuổi nhưng Williams Lee thể hiện sự chững chạc và chuyên nghiệp trong tập luyện lẫn thi đấu.

Trước lối chơi không ngại va chạm bên phía PVF-CAND, Williams Lee xông xáo, chịu khó di chuyển rộng và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Bàn thắng của anh thể hiện khả năng chạy chỗ linh hoạt, kinh nghiệm tì đè, tranh chấp và xử lý dứt khoát trong vòng cấm. Williams Lee hứa hẹn trở thành phương án tấn công đáng tin cậy trong sơ đồ chiến thuật của CLB Công an TP HCM.

Williams Lee (áo trắng) tỏa sáng trong trận thắng của CLB Công an TP HCM tại vòng 12 V-League 2025-2026. (Ảnh: ĐÌNH VIÊN)

HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá Williams Lee là cầu thủ có tố chất, tích cực di chuyển, càn lướt, làm tường và biết cách gây áp lực lên đối phương khi thi đấu. Điều đó được thể hiện qua thành tích ghi 2 bàn và 1 kiến tạo qua 6 trận đã đấu tại V-League 2025-2026 của cầu thủ Việt kiều sinh tại TP Manchester - Anh.

Thể hiện bản lĩnh

Ngô Đăng Khoa có màn ra mắt đội bóng mới đầy ấn tượng, khi trực tiếp ghi bàn trong trận thắng của CLB Công an TP HCM ở vòng 12 V-League 2025-2026. Đăng Khoa sinh ở TP Perth - Úc, có cha mẹ là người Việt Nam. Xuất thân từ "lò" đào tạo của Perth Glory, Đăng Khoa được trải nghiệm qua 3 mùa giải thi đấu tại A-League (Giải Vô địch quốc gia Úc), trước khi khoác áo CLB Công an TP HCM dưới dạng cho mượn.

Ngô Đăng Khoa mang dấu ấn rõ rệt của môi trường bóng đá chuyên nghiệp Úc - nơi đề cao thể lực, cường độ thi đấu và tính kỷ luật chiến thuật. Chính nền tảng ấy giúp tiền vệ Việt kiều sinh năm 2006 này sớm thích nghi với sân chơi V-League, đồng thời thể hiện sự già dặn hiếm thấy ở những cầu thủ trẻ tuổi.

Ngô Đăng Khoa (26) tỏa sáng trong trận thắng của CLB Công an TP HCM tại vòng 12 V-League 2025-2026. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Trong chiến thắng trước PVF-CAND ngày 1-2, Đăng Khoa mang về quả phạt đền 11 m cho đội nhà song Nguyễn Tiến Linh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số. Phút 54, tiền vệ Việt kiều lập công ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho CLB Công an TP HCM. Pha lập công của Đăng Khoa không đến từ sự ngẫu hứng, mà là kết quả của khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí hợp lý và dứt điểm gọn gàng. Không chỉ ghi dấu bằng bàn thắng, Đăng Khoa còn thể hiện giá trị ở khả năng tranh chấp, giữ cự ly đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu ổn định.

Với màn trình diễn xuất sắc, Đăng Khoa được giới chuyên môn đánh giá là nhân tố tiềm năng sở hữu tư duy thi đấu hiện đại, tốc độ tốt và kỹ thuật cao, phù hợp với chiến lược trẻ hóa, sử dụng cầu thủ Việt kiều của HLV Lê Huỳnh Đức.

Cầu thủ Việt kiều tại V-League không còn được xem là những gương mặt bổ sung lực lượng tạm thời. Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang đã chứng minh tầm quan trọng trong CLB chủ quản. Viktor Lê, Kevin Phạm Ba, Trần Thành Trung, Kyle Colonna, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Williams Lee hay Đăng Khoa… cũng dần khẳng định năng lực chuyên môn.



