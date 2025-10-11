Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP HCM phát huy tiềm năng và thế mạnh

Chiều 11-10, tại phường Vũng Tàu, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025) và 18 năm thành lập hiệp hội.

Buổi lễ cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hiệp hội khi từ ngày 12-9, UBND TP HCM đã ban hành quyết định chuyển đổi nguyên trạng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP HCM.

Đại biểu tham quan gian hàng của các doanh nghiệp trước chương trình kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh sau hợp nhất, TP HCM có gần 600.000 doanh nghiệp đăng ký, trong đó gần 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động; tổng thu ngân sách khoảng 480 tỉ đồng, tạo việc làm cho khoảng 4 triệu lao động thường xuyên trong các lĩnh vực.

Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 98%, là xương sống của nền kinh tế vùng, giữ vai trò then chốt trong sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ và logistics.... "Đây thực sự là một cộng đồng doanh nghiệp hợp lực, mạnh về quy mô, bền về nội lực và vươn tầm trong thời đại mới"- ông Triêm nhìn nhận.

Để phát huy tiềm năng và thế mạnh này, hiệp hội đã trình bày về chiến lược phát triển hội viên giai đoạn 2025-2030, đồng thời định hướng phát triển cho từng khu vực khác nhau.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP HCM kết nạp thêm nhiều hội viên mới



Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP HCM đã kết nạp 18 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 600 doanh nghiệp, đồng thời tri ân các nguyên lãnh đạo hiệp hội qua các nhiệm kỳ và khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.

Buổi lễ còn ghi nhận sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp tài trợ cho chương trình, ra mắt ca khúc "Mười ba tháng mười" được sáng tác riêng tặng hiệp hội nhân dịp kỷ niệm. Các đại biểu cũng tham luận về những giải pháp nâng cao vị thế doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập và phát triển bền vững.