TP HCM đang quản lý bao nhiêu người nhiễm HIV?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TP HCM đang quản lý bao nhiêu người nhiễm HIV?

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Với hơn 14 triệu dân sau hợp nhất, TP HCM đang quản lý khoảng 66.000 người nhiễm HIV, mỗi năm phát hiện gần 5.000 ca mắc mới

Sáng 29-11, Sở Y tế TP HCM mít tinh kỷ niệm 35 năm ứng phó dịch HIV/AIDS và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2025. 

TP HCM đang quản lý bao nhiêu người nhiễm HIV? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh thực hiện nghi thức phất cờ phát động đoàn diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên ghi nhận năm 1990, TP đã ứng dụng nhiều mô hình tiên phong như điều trị ARV sớm, PrEP, Methadone hay xét nghiệm cộng đồng. Bên cạnh đó, TP từng bước kiểm soát tốc độ lây nhiễm, giảm mạnh tử vong và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, với quy mô đô thị hơn 14 triệu dân sau hợp nhất đặt ra yêu cầu mới trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm. TP đang quản lý khoảng 66.000 người nhiễm HIV, mỗi năm phát hiện gần 5.000 ca mới, chủ yếu trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Dù tỉ lệ kết nối điều trị đạt trên 98%, dịch HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về củng cố y tế dự phòng, lãnh đạo TP HCM cho rằng đây là nền tảng để huy động toàn xã hội hướng đến mục tiêu chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Hiện TP đạt các mục tiêu 95-95-95 ở mức 94-92-99.

Thành phố sẽ tập trung truyền thông thay đổi hành vi, mở rộng phát hiện sớm, tăng dự phòng ở nhóm nguy cơ cao, bảo đảm tài chính bền vững và mở rộng mô hình tiếp cận thân thiện. Lãnh đạo UBND TP kêu gọi các cấp ủy, ngành y tế, tổ chức xã hội và người dân tiếp tục đồng hành, xóa bỏ kỳ thị, chủ động xét nghiệm và tuân thủ điều trị, cùng lan tỏa thông điệp "Đoàn kết là sức mạnh – Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS".

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ y tế và các tổ chức xã hội trong nhiều năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình 3 thập kỷ rưỡi nỗ lực của cả hệ thống chính trị và ngành y tế nhằm kiểm soát đại dịch HIV/AIDS.

TP HCM đang quản lý bao nhiêu người nhiễm HIV? - Ảnh 2.

Đoàn xe diễu hành ngay sau buổi lễ mít-tinh

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, từ khi ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại TP HCM năm 1990, Việt Nam đã triển khai đồng bộ các hoạt động dự phòng, xét nghiệm và điều trị, đưa công tác phòng chống HIV/AIDS trở thành điểm sáng của khu vực. 

Mỗi năm, hệ thống y tế cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm cho hơn 3,4 triệu lượt người, phát hiện khoảng 13.000 ca nhiễm mới. Chương trình PrEP đã bảo vệ trên 129.000 người, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về điều trị dự phòng. Đến nay, 184.000 người đang được điều trị HIV, với hơn 96% đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định những kết quả nổi bật này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương; cùng sự hỗ trợ quan trọng của các tổ chức quốc tế và cộng đồng. 

Tin liên quan

68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở 3 vùng trọng điểm

68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở 3 vùng trọng điểm

(NLĐO) - Hơn 68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở ĐBSCL, Đông Nam Bộ và TP HCM. Lây truyền qua đường tình dục tiếp tục tăng.

Gấp rút chấm dứt đại dịch HIV/AIDS: Thách thức mới với “cuộc chiến thế kỷ”

2025 là năm đánh dấu 35 năm Việt Nam ứng phó đại dịch HIV/AIDS.

Các ca nhiễm HIV có xu hướng trẻ hóa rõ rệt

HIV vẫn tập trung ở các nhóm nguy cơ cao như: nam quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ chuyển giới, người tiêm chích ma túy và bạn tình của người nhiễm HIV.

quan hệ tình dục phó chủ tịch sở y tế đáng chú ý nhiễm HIV bệnh truyền nhiễm HIV/AIDS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo