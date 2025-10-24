HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hiếu PC chạm ngõ điện ảnh, làm cố vấn phim

Minh Khuê

(NLĐO) - Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC đóng vai khách mời và làm cố vấn cho đoàn phim "Bà đừng buồn con" về một số tình tiết liên quan công nghệ.

Nhà sản xuất phim "Bà đừng buồn con" ngày 24-10 tung poster, video clip quảng bá. Trong đó, poster đầu tiên sử dụng hình ảnh đồ họa làm chủ đạo, mở ra khung cảnh trong trò chơi do chính nhân vật Tiến (Trần Tú đóng) thiết kế.

Trên con phố của thế giới thực tế ảo, Tiến nắm tay bà nội Nga Tứ (NSND Thanh Hoa đóng) đi qua đường. Theo sau là Linh (Hồng Khanh đóng), bạn gái của Tiến, cùng em họ của anh là Trang (Nàng Mơ đóng) và hai người bạn thân: Huy Fam (Dương Hoàng Hải đóng) và Hồng Kẹo (Võ Huy đóng). Vợ chồng Phương Tứ (Hà Hương đóng) - Tá (Tuấn Hưng đóng), bố mẹ của Trang, cũng có mặt.

Hiếu PC chạm ngõ điện ảnh, làm cố vấn phim - Ảnh 1.

Poster phim

Video clip "Bà đừng buồn con"

Đây là dàn nhân vật chủ đạo của phim, có ảnh hưởng quan trọng đến hành trình tuổi trẻ của nam chính.

Đoạn video clip cũng tràn ngập ánh nắng của mùa thu, mở đầu bằng những khung cảnh thân thuộc của Hà Nội như đường tàu trên cao, Nhà hát lớn, quán nước nơi vỉa hè phố cổ…

Đây là nơi các nhân vật sinh sống và trưởng thành, cũng là những góc nhỏ khơi gợi ký ức, hoài niệm của những người yêu Hà Nội. Giữa khung cảnh thân thương như thế, tình yêu thương gắn bó giữa Tiến và bà nội là điểm sáng xuyên suốt câu chuyện. Trái với chỗ dựa tinh thần là bà nội, Tiến đối mặt với không ít nghi kỵ, bị chính cô ruột xem thường, nạt nộ.

Nhà sản xuất hé lộ chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC tham gia vai khách mời và cũng là cố vấn cho đoàn phim về một số tình tiết liên quan đến công nghệ.

Hiếu PC chạm ngõ điện ảnh, làm cố vấn phim - Ảnh 2.

Hiếu PC tham gia phim với vai khách mời

Hiếu PC chạm ngõ điện ảnh, làm cố vấn phim - Ảnh 3.

Anh cũng là cố vấn cho đoàn phim

Đạo diễn Hoàng Nam cho biết muốn mời Hiếu PC tham gia vì hình ảnh của anh phù hợp với thông điệp bộ phim muốn thực hiện. Theo nhà làm phim, bên cạnh tình cảm gia đình, anh còn muốn đưa vào phim lời cổ vũ giới trẻ nỗ lực trong sự nghiệp, nhất là ở lĩnh vực công nghệ.

"Bà đừng buồn con" khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Phim dự kiến ra rạp từ ngày 12-12.

Hiếu PC chạm ngõ điện ảnh, làm cố vấn phim - Ảnh 5.

Một số cảnh trong video clip quảng bá phim

Hiếu PC chạm ngõ điện ảnh, làm cố vấn phim - Ảnh 6.

Hiếu PC chạm ngõ điện ảnh, làm cố vấn phim - Ảnh 7.

Hiếu PC chạm ngõ điện ảnh, làm cố vấn phim - Ảnh 8.

NSND Trần Lực và con trai Trần Tú chung khung hình

Hiếu PC chạm ngõ điện ảnh, làm cố vấn phim - Ảnh 9.

