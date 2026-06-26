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Hiệu quả từ giải pháp nhắn tin tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng người dân

Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

(NLĐO) - Chỉ với một tin nhắn ngắn gọn nhưng được gửi đồng loạt đến hàng ngàn thuê bao. Từ đó, thông điệp phòng, chống ma túy đã được lan tỏa nhanh chóng

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6, phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng địa bàn không ma túy. 

Chung một quyết tâm 

Các hoạt động được thực hiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 và Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 5-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng địa bàn phường không ma túy.

Với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng phường không ma túy", Ban Chỉ đạo 26 phường Tân Sơn Hòa đã phát động nhiều hoạt động thiết thực như phát thư kêu gọi Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; tổ chức ký cam kết tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại trường học. Trong chuỗi hoạt động đó, việc phối hợp với MobiFone TPHCM triển khai nhắn tin SMS đến người dân trên địa bàn trong các ngày 26, 27 và 28-6-2026 được xem là một điểm nhấn nổi bật, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền của địa phương.

Hiệu quả từ giải pháp nhắn tin tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng người dân - Ảnh 1.

Phường Tân Sơn Hòa phối hợp với MobiFone TPHCM gửi thông điệp phòng, chống ma túy qua tin nhắn đến người dân

Đây không chỉ là một giải pháp truyền thông hiện đại mà còn là cách làm mang tính đột phá trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy đến trực tiếp với từng người dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền đã giúp nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin, bảo đảm tính kịp thời, rộng khắp và tiết kiệm nguồn lực.

Nội dung tin nhắn được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu nhưng mang tính định hướng rõ ràng. Thông qua đó, vai trò chủ thể của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Không chỉ là một thông điệp tuyên truyền

Giải pháp nhắn tin còn mang ý nghĩa sâu sắc ở chỗ đã đưa công tác phòng, chống ma túy trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Mỗi tin nhắn được gửi đi không chỉ là một thông điệp tuyên truyền mà còn là lời kêu gọi hành động, nhắc nhở mỗi gia đình quan tâm hơn đến việc quản lý, giáo dục con em; mỗi người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm ma túy; mỗi khu phố phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Từ đó hình thành sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Hiệu quả từ giải pháp nhắn tin tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng người dân - Ảnh 2.

Phường Tân Sơn Hòa phát động đăng ký cam kết “Chung một quyết tâm xây dựng phường Tân Sơn Hòa không ma túy”

Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh các loại tội phạm về ma túy ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là lợi dụng không gian mạng và các nền tảng công nghệ số để hoạt động, thì việc sử dụng chính công nghệ số làm công cụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng là hướng đi phù hợp, hiệu quả và cần tiếp tục được phát huy. Mô hình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 26 phường Tân Sơn Hòa với MobiFone TPHCM đã góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả truyền thông và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

Khi mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu phố chính là những tế bào, những nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh của địa bàn trong công tác phòng, chống ma túy. Khi ý thức trách nhiệm được lan tỏa đến từng người dân, quyết tâm hành động được triển khai đến từng khu dân cư, sẽ hình thành thế trận phòng, chống ma túy vững chắc từ cơ sở, góp phần xây dựng phường Tân Sơn Hòa không ma túy; vì hạnh phúc của mỗi gia đình, vì sự bình yên của từng khu phố và vì mục tiêu xây dựng phường Tân Sơn Hòa phát triển, văn minh, nghĩa tình, an toàn, hạnh phúc.

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