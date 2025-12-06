VRG báo lãi ngàn tỉ ấn tượng, củng cố vị thế doanh nghiệp Nhà nước chủ lực

Ngày 6-12, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác công đoàn, đoàn thanh niên năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột quân sự; chính sách bảo hộ thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ đã tác động rất lớn đến thương mại hóa và đầu tư quốc tế. Trên cơ sở nhận định và phân tích, dự báo tình hình, VRG đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tinh thần phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 ngay từ những ngày đầu tháng đầu.

Báo cáo kết quả, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), cho biết tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn năm 2025 đạt 32.007 tỉ đồng, bằng 103,1% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với năm trước; Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 6.929 tỉ đồng, bằng 118,6% kế hoạch năm và cao hơn 23,6% so với năm trước; Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 5.682 tỉ đồng, bằng 114,2% kế hoạch và cao hơn 17,7% so với năm trước. Tập đoàn nộp ngân sách 4.350 tỉ đồng, cao hơn 3,1% so với kế hoạch đề ra.

Người lao động thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Tập đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho gần 80.000 người lao động với 24,7% là người đồng bào dân tộc thiểu số và 46,5% là người nước ngoài (Lào, Campuchia)…

Các tập thể và cá nhân nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng

"Kết quả chung Tập đoàn đạt và vượt mức các chỉ tiêu tài chính riêng và hợp nhất, đồng thời hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 theo Nghị quyết của Chính phủ, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống Tập đoàn trong năm kế hoạch 2025 cũng như giai đoạn 2021 - 2025, tạo nền tảng để tăng trưởng theo hướng tích cực nhất cho kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2026 - 2030 của Tập đoàn" - Tổng Giám đốc VRG nhấn mạnh.

Các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2025 nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VRG chủ động ứng phó rủi ro thị trường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, đánh giá năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu tác động nặng nề của bất ổn thương mại, thiên tai cực đoan và biến động chính sách, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng, thể hiện sự bản lĩnh, đoàn kết, và nỗ lực vượt khó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tiếp tục khẳng định vị thế vững vàng. Đảng ủy Chính phủ đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Năm 2026, Phó Thủ tướng nhấn mạnh VRG cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả; Chủ động ứng phó rủi ro thị trường, xây dựng chiến lược giá và thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững; Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, chế biến, khu công nghiệp; Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp; Nâng cao thu nhập, điều kiện làm việc; quan tâm lao động vùng sâu, biên giới, Lào và Campuchia…

"Với truyền thống gần một thế kỷ, với bản lĩnh vượt khó và khát vọng phát triển, Tập đoàn sẽ tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, vừa góp phần bảo đảm an sinh, quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới tại nhiều vùng trọng yếu của đất nước" - Phó Thủ tướng tin tưởng.