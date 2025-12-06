VRG báo lãi ngàn tỉ ấn tượng, củng cố vị thế doanh nghiệp Nhà nước chủ lực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VRG báo lãi ngàn tỉ ấn tượng, củng cố vị thế doanh nghiệp Nhà nước chủ lực

Lê Thúy

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cần tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực.

Ngày 6-12, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác công đoàn, đoàn thanh niên năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam báo lãi ấn tượng , khẳng định vị thế doanh nghiệp nhà nướ - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột quân sự; chính sách bảo hộ thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ đã tác động rất lớn đến thương mại hóa và đầu tư quốc tế. Trên cơ sở nhận định và phân tích, dự báo tình hình, VRG đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tinh thần phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 ngay từ những ngày đầu tháng đầu.

Báo cáo kết quả, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), cho biết tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn năm 2025 đạt 32.007 tỉ đồng, bằng 103,1% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với năm trước; Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 6.929 tỉ đồng, bằng 118,6% kế hoạch năm và cao hơn 23,6% so với năm trước; Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 5.682 tỉ đồng, bằng 114,2% kế hoạch và cao hơn 17,7% so với năm trước. Tập đoàn nộp ngân sách 4.350 tỉ đồng, cao hơn 3,1% so với kế hoạch đề ra.

Người lao động thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Tập đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho gần 80.000 người lao động với 24,7% là người đồng bào dân tộc thiểu số và 46,5% là người nước ngoài (Lào, Campuchia)…

VRG báo lãi ấn tượng, củng cố vị thế doanh nghiệp Nhà nước chủ lực - Ảnh 1.

Các tập thể và cá nhân nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng

"Kết quả chung Tập đoàn đạt và vượt mức các chỉ tiêu tài chính riêng và hợp nhất, đồng thời hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 theo Nghị quyết của Chính phủ, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống Tập đoàn trong năm kế hoạch 2025 cũng như giai đoạn 2021 - 2025, tạo nền tảng để tăng trưởng theo hướng tích cực nhất cho kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2026 - 2030 của Tập đoàn" - Tổng Giám đốc VRG nhấn mạnh.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam báo lãi ấn tượng , khẳng định vị thế doanh nghiệp nhà nướ - Ảnh 3.

Các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2025 nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VRG chủ động ứng phó rủi ro thị trường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, đánh giá năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu tác động nặng nề của bất ổn thương mại, thiên tai cực đoan và biến động chính sách, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng, thể hiện sự bản lĩnh, đoàn kết, và nỗ lực vượt khó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tiếp tục khẳng định vị thế vững vàng. Đảng ủy Chính phủ đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Năm 2026, Phó Thủ tướng nhấn mạnh VRG cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả; Chủ động ứng phó rủi ro thị trường, xây dựng chiến lược giá và thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững; Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, chế biến, khu công nghiệp; Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp; Nâng cao thu nhập, điều kiện làm việc; quan tâm lao động vùng sâu, biên giới, Lào và Campuchia…

"Với truyền thống gần một thế kỷ, với bản lĩnh vượt khó và khát vọng phát triển, Tập đoàn sẽ tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, vừa góp phần bảo đảm an sinh, quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới tại nhiều vùng trọng yếu của đất nước" - Phó Thủ tướng tin tưởng.

Tin liên quan

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lãi gần 7.000 tỉ đồng

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lãi gần 7.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Năm 2025 ghi dấu một chặng đường tăng tốc mạnh mẽ của VRG khi đạt lợi nhuận gần 7.000 tỉ đồng, vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục phát triển xanh và bền vững

(NLĐO)- Với truyền thống Phú Riềng Đỏ bất diệt, Tập đoàn VRG tiếp tục phát triển xanh và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước

Tuổi trẻ Cao su Việt Nam: Khát vọng xanh trong hành trình phát triển bền vững

(NLĐO) - Tuổi trẻ Cao su Việt Nam chính là "mạch xanh" bền bỉ, là sức sống mới trong hành trình đưa VRG phát triển ổn định, bền vững vươn xa cùng đất nước.

cao su VRG Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lợi nhuận VRG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo