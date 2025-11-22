Hiệu trưởng ĐH Mở TP HCM gửi thông điệp tới tân cử nhân

Ngày 22-11, Trường ĐH Mở TP HCM tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên hệ chính quy. Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, chúc mừng các tân cử nhân đã chính thức hoàn thành chặng đường đại học và bước sang giai đoạn mới của hành trình lập nghiệp.

Tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp ĐH

GS-TS Nguyễn Minh Hà bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sinh viên trưởng thành sau bốn năm học tập: "Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn trưởng thành và thành nhân. Cha mẹ các em có quyền tự hào, nhà trường cũng tự hào khi thấy các em sẵn sàng tung cánh trên con đường rộng mở, với nhiều thử thách nhưng cũng đầy vinh quang phía trước".

Ông gửi gắm kỳ vọng các tân cử nhân tiếp tục giữ vững bản lĩnh, nuôi dưỡng nhiệt huyết và chủ động nắm bắt cơ hội để làm chủ tương lai. Hiệu trưởng khẳng định sự cố gắng của sinh viên trong suốt thời gian qua cũng góp phần vào thành công chung của nhà trường.

Trong khoảnh khắc ý nghĩa của buổi lễ, GS-TS Nguyễn Minh Hà gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và người thân của sinh viên – những người đã đồng hành, động viên, tạo điểm tựa để các em đạt được thành quả hôm nay.

Tân cử nhân rạng rỡ tại lễ tốt nghiệp

Đối với đội ngũ giảng viên, ông ghi nhận đóng góp bền bỉ của thầy cô trong việc truyền thụ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức thực tế, hội thảo và hướng dẫn sinh viên tiếp cận nghề nghiệp một cách toàn diện. "Thầy cô đã góp phần hình thành tri thức, kỹ năng và thái độ tích cực cho sinh viên – những hành trang vô giá bước vào đời", ông nói.

Khép lại bài phát biểu, Hiệu trưởng chúc các tân cử nhân giữ vững nhiệt huyết, sống có trách nhiệm và trở thành những công dân hữu ích dù làm việc ở bất kỳ đâu. Ông cũng gửi lời chúc đến đội ngũ giảng viên tiếp tục giữ vững niềm tin và nghị lực trên hành trình "trồng người".

Lễ tốt nghiệp ĐH chính quy đợt 2 năm 2025 tổ chức vào các ngày 22, 23, 29, 30-11 và 13, 14-12, trường trao bằng tốt nghiệp cho 2.103 tân cử nhân thuộc 11 khoa.

Trong đợt tốt nghiệp này, Trường ĐH Mở TP HCM khen thưởng cho 32 sinh viên đạt danh hiệu "Thủ khoa toàn khóa" (chiếm 1,5%), 79 sinh viên đạt danh hiệu "Thành tích học tập xuất sắc toàn khóa" (chiếm 3,8%)…