Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ bị kiểm tra gì sau vụ 40 học sinh nhập viện?

Trường TPDT bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 25-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết đã yêu cầu Chi ủy Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy và 2 lãnh đạo nhà trường cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ việc xác minh dấu hiệu vi phạm trong quản lý, điều hành.

Theo quyết định của UBKT Đảng ủy xã Kim Ngân, ông Đỗ Văn Mỹ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng - và bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng - là hai cá nhân thuộc diện kiểm tra cùng với tập thể Chi ủy.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Kim Ngân - làm trưởng đoàn. Các thành viên gồm đại diện UBKT Đảng ủy xã và Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Kim Ngân.

Cụ thể, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ qua hai nhiệm kỳ 2022-2025 và 2025-2027, cũng như việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú. Đây là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra trước đó.

Quá trình kiểm tra được yêu cầu thực hiện khách quan, công tâm và đúng quy trình, đồng thời phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình trong Chi bộ và từng đảng viên liên quan.

Ông Đỗ Văn Mỹ và bà Đỗ Thị Hồng Huế cùng Chi bộ Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy phải chuẩn bị báo cáo giải trình bằng văn bản, gửi về đoàn kiểm tra trước ngày 7-11-2025, kèm theo hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xác minh.

Thời hạn kiểm tra không quá 60 ngày làm việc kể từ khi đoàn nhận đủ hồ sơ. Nếu phát hiện vi phạm rõ ràng đến mức phải xem xét kỷ luật, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân sẽ quyết định hình thức xử lý theo quy định.

Sau khi hoàn tất, kết luận kiểm tra và quyết định kỷ luật (nếu có) sẽ được công bố đến tổ chức Đảng, đảng viên và các bên liên quan.

Trước đó, bà Đỗ Thị Hồng Huế đã bị UBND xã Kim Ngân tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 2-10, liên quan vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường. Đến ngày 22-10, chính quyền xã quyết định gia hạn đình chỉ thêm 15 ngày để tiếp tục làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Hiện Công an và chính quyền xã Kim Ngân đang tiếp tục xác minh toàn bộ vụ việc, đồng thời làm rõ các nội dung tố cáo và phản ánh liên quan đến bà Đỗ Thị Hồng Huế.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đồng loạt có biểu hiện nôn ói, đau bụng và được đưa đi nhập viện. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus – tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính. Vụ việc từng khiến phụ huynh bức xúc, khi xuất hiện thông tin cho rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế – người phụ trách bếp ăn – ngăn cản việc cho học sinh đi viện, dù nhiều em có triệu chứng rõ ràng. Sau đó, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối, yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của bà Huế.



