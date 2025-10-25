Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ bị kiểm tra gì sau vụ 40 học sinh nhập viện?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ bị kiểm tra gì sau vụ 40 học sinh nhập viện?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau vụ 40 học sinh nhập viện, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Kim Ngân (Quảng Trị) làm rõ trách nhiệm Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ trong việc quản lý, điều hành.

Vụ 40 học sinh nhập viện: Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ sẽ bị kiểm tra những gì? - Ảnh 1.

Trường TPDT bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 25-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết đã yêu cầu Chi ủy Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy và 2 lãnh đạo nhà trường cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ việc xác minh dấu hiệu vi phạm trong quản lý, điều hành.

Theo quyết định của UBKT Đảng ủy xã Kim Ngân, ông Đỗ Văn Mỹ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng - và bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng - là hai cá nhân thuộc diện kiểm tra cùng với tập thể Chi ủy.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Kim Ngân - làm trưởng đoàn. Các thành viên gồm đại diện UBKT Đảng ủy xã và Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Kim Ngân.

Cụ thể, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ qua hai nhiệm kỳ 2022-2025 và 2025-2027, cũng như việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú. Đây là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra trước đó.

Quá trình kiểm tra được yêu cầu thực hiện khách quan, công tâm và đúng quy trình, đồng thời phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình trong Chi bộ và từng đảng viên liên quan.

Ông Đỗ Văn Mỹ và bà Đỗ Thị Hồng Huế cùng Chi bộ Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy phải chuẩn bị báo cáo giải trình bằng văn bản, gửi về đoàn kiểm tra trước ngày 7-11-2025, kèm theo hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xác minh.

Thời hạn kiểm tra không quá 60 ngày làm việc kể từ khi đoàn nhận đủ hồ sơ. Nếu phát hiện vi phạm rõ ràng đến mức phải xem xét kỷ luật, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân sẽ quyết định hình thức xử lý theo quy định.

Sau khi hoàn tất, kết luận kiểm tra và quyết định kỷ luật (nếu có) sẽ được công bố đến tổ chức Đảng, đảng viên và các bên liên quan.

Trước đó, bà Đỗ Thị Hồng Huế đã bị UBND xã Kim Ngân tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 2-10, liên quan vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường. Đến ngày 22-10, chính quyền xã quyết định gia hạn đình chỉ thêm 15 ngày để tiếp tục làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Hiện Công an và chính quyền xã Kim Ngân đang tiếp tục xác minh toàn bộ vụ việc, đồng thời làm rõ các nội dung tố cáo và phản ánh liên quan đến bà Đỗ Thị Hồng Huế.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đồng loạt có biểu hiện nôn ói, đau bụng và được đưa đi nhập viện.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus – tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Vụ việc từng khiến phụ huynh bức xúc, khi xuất hiện thông tin cho rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế – người phụ trách bếp ăn – ngăn cản việc cho học sinh đi viện, dù nhiều em có triệu chứng rõ ràng.

Sau đó, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối, yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của bà Huế.


Tin liên quan

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế làm việc với công an

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế làm việc với công an

(NLĐO) - Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế ở Quảng Trị có mặt tại cơ quan công an liên quan đến nội dung đơn mà bà tố cáo.

Tiếp tục đình chỉ công tác phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

(NLĐO) - Bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, lại bị đình chỉ công tác 15 ngày sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc

Động thái bất ngờ của nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế giữa những ồn ào

(NLĐO) - Nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế gửi đơn cầu cứu chính quyền địa phương ở Quảng Trị.

Quảng Trị phó hiệu trưởng hiệu trưởng dấu hiệu vi phạm Uỷ ban Kiểm tra xã Kim Ngân Đỗ Thị Hồng Huế Đỗ Văn Mỹ Trường Tiểu học Kim Thuỷ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo