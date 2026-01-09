HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Highlands Coffee phản ứng chậm khi bị réo tên trong vụ "đồ hộp Hạ Long"

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Giữa lúc người tiêu dùng nghi ngờ về món bánh mì pate, Highlands Coffee vẫn chưa có phản hồi nào trên các kênh chính thức

Trong lúc vụ việc hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh tuồn vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khiến dư luận chưa hết bàng hoàng, cộng đồng mạng càng sốc khi phát hiện báo cáo tài chính bán niên 2025 của công ty này ghi nhận khách hàng là Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee) có nợ phải thu hơn 3 tỉ đồng.

Điều này khiến nhiều người không khỏi đặt vấn đề liệu Highlands Coffee có sử dụng sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long tại các quán trong chuỗi hay không?

Tuy vậy, từ đêm qua đến sáng nay 9-1, Highlands Coffee chưa có động thái giải thích cho người tiêu dùng hiểu rõ sự việc. 

Website và fanpage 1,7 triệu lượt theo dõi của chuỗi Highlands Coffee cũng không hề có thông tin phản hồi cho khách hàng về nguyên liệu pate tại chuỗi được nhập từ đâu.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ qua bộ phận truyền thông chuỗi Highlands Coffee thì được hẹn trả lời sau; nhắn tin qua Fanpage chỉ nhận được câu trả lời tự động, chưa trả lời trực tiếp câu hỏi.

- Ảnh 2.

Món bánh mì que nhân pate bán tại Highlands Coffee sáng nay

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên cho thấy một số chi nhánh của Highlands Coffee tại TP HCM sáng 9-1 vẫn khá đông khách. Món bánh mì pate vẫn có trong thực đơn và phục vụ khách hàng với giá 19.000 đồng/ổ bánh mì que.

Bình luận về vụ việc "đồ hộp Hạ Long" dưới góc nhìn quản trị chuỗi kinh doanh ẩm thực (F&B), chuyên gia Đỗ Duy Thanh cho rằng đây không phải câu chuyện đúng – sai của một nhà sản xuất, mà là bài kiểm tra năng lực quản trị rủi ro của các chuỗi sử dụng chung hệ sinh thái nguồn cung. "Trong F&B, đặc biệt với nguyên liệu chế biến sẵn, rủi ro không lan theo đường pháp lý mà lan theo đường cảm xúc và niềm tin của khách hàng" – ông nhận xét.

Do đó, một chuỗi có thể hoàn toàn đúng về quy trình, đầy đủ hồ sơ và không vi phạm bất kỳ quy định nào nhưng chỉ cần phản ứng chậm hoặc thiếu quyết đoán, khách hàng vẫn có thể quay lưng. Vì vậy, bản chất vấn đề ở đây là quản trị cảm nhận thị trường trong trạng thái bất định, chứ không phải chờ kết luận để xác định trách nhiệm.

Highlands Coffee phản ứng chậm khi bị réo tên trong vụ "đồ hộp Hạ Long" - Ảnh 1.


báo cáo tài chính Highlands Coffee Đỗ Duy Thanh đồ hộp hạ long bánh mì que pate
