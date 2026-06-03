Ngày 3-6, Báo Người Lao Động đã tổ chức talkshow với chủ đề "Làn sóng IPO trở lại: Cú hích mới cho thị trường chứng khoán?".

Nhiều tổ chức dự báo Việt Nam có thể đón nhận khoảng 50 tỉ USD giá trị IPO trong giai đoạn 2026-2028. Gần đây, Điện máy Xanh vừa công bố chào bán cổ phiếu ra công chúng, một loạt cái tên khác cũng sắp IPO hoặc lên sàn như Highlands Cofffee, THACO, Viettel IDC, DatVietVAC, nhà thuốc Long Châu, VNG, MISA…

Ông Trương Hiền Phương

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao, Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định đây là "thời điểm vàng" để các doanh nghiệp tận dụng cơ hội huy động vốn, đặc biệt là từ các dòng vốn lớn. Trong khoảng 5 năm gần đây, thị trường chưa có nhiều cú hích đủ mạnh để thu hút những dòng vốn quy mô lớn. Tuy nhiên, hiện nay bối cảnh đã khác.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội được nâng hạng thị trường. Khi được nâng hạng, theo nhiều dự báo, Việt Nam có thể thu hút từ 1 tỉ USD đến 1,5 tỉ USD ngay trong giai đoạn đầu. Những năm tiếp theo, quy mô dòng vốn có thể còn lớn hơn nữa.

"Nếu Việt Nam tiếp tục được nâng hạng ở các bộ chỉ số lớn hơn, quy mô dòng vốn thu hút sẽ còn vượt xa. Nhiều DN muốn tận dụng cơ hội này để huy động được nguồn vốn lớn. Các DN đang chủ động đẩy mạnh kế hoạch IPO để góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, thu hút dòng vốn ngoại, nâng cao giá trị DN và vị thế của thị trường Việt Nam" – ông Phương nhìn nhận.

So với giai đoạn IPO sôi động 2016-2019, làn sóng IPO hiện nay có nhiều điểm khác biệt. Trong giai đoạn trước, hoạt động IPO chủ yếu gắn với quá trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Khi đó, số lượng doanh nghiệp niêm yết cũng chưa thực sự đa dạng.

Bà Trần Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Phân tích tích khối khách hàng tổ chức - Công ty Chứng khoán Maybank,

Bà Trần Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Phân tích tích khối khách hàng tổ chức - Công ty Chứng khoán Maybank, cho rằng làn sóng IPO lần này được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp tư nhân đầu ngành, có nền tảng kinh doanh tốt và năng lực cạnh tranh mạnh. Chất lượng doanh nghiệp và sự đa dạng ngành nghề từ truyền thông, bán lẻ, công nghiệp, công nghệ... chứ không tập trung vào một vài lĩnh vực như trước đây. Quy mô và thanh khoản của thị trường cũng lớn hơn rất nhiều so với 10 năm trước.

Cụ thể, theo ông Trương Hiền Phương, mỗi nhà đầu tư sẽ có khẩu vị và chiến lược khác nhau. Nếu lựa chọn những doanh nghiệp IPO đánh giá cao, trước hết là DatVietVAC. Bởi thị trường truyền thông, giải trí tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng và DatVietVAC là doanh nghiệp đầu ngành, sở hữu nhiều nền tảng và nội dung có sức ảnh hưởng lớn nên đây là doanh nghiệp khá hấp dẫn nếu IPO thành công. Ông Phương cũng quan tâm đến các doanh nghiệp viễn thông như MobiFone hay VNPT nếu có kế hoạch niêm yết trong tương lai.

Ông Võ Diệp Thành Thoại, Trưởng phòng khách hàng cao cấp, Công ty chứng khoán DNSE

Theo ông Võ Diệp Thành Thoại, Trưởng phòng Khách hàng cao cấp - Công ty Chứng khoán DNSE, bản thân ông thường nhìn IPO dưới góc độ cơ hội đầu tư và khả năng sinh lợi. Khi lựa chọn một thương vụ IPO, nhà đầu tư cần quan tâm tới ba yếu tố: doanh nghiệp có hệ sinh thái hỗ trợ phía sau hay không, ngành nghề kinh doanh có đang được thị trường quan tâm hay không và định giá có hợp lý hay không? Với góc nhìn hiện tại, ông quan tâm tới IPO của Công ty Chứng khoán LPBank (LBS).

Bởi lẽ, đây là doanh nghiệp có nền tảng và hệ sinh thái hỗ trợ mạnh. Công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán - nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ câu chuyện nâng hạng thị trường và sự gia tăng thanh khoản trong tương lai. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần cân nhắc yếu tố định giá. Nếu IPO ở mức vốn hóa lớn và tiếp tục tăng mạnh sau khi niêm yết, dư địa tăng trưởng có thể không còn nhiều như kỳ vọng.

"Tôi đánh giá cao Highlands Coffee nếu doanh nghiệp thực hiện IPO thành công. Hiện thị trường chứng khoán chưa có nhiều doanh nghiệp lớn đại diện cho lĩnh vực F&B niêm yết. Highlands Coffee với hệ thống cửa hàng phủ rộng trên cả nước có thể mang đến một lựa chọn đầu tư mới cho nhà đầu tư. Nếu C.P Việt Nam IPO thành công cũng sẽ là một dấu mốc đáng chú ý bởi đây là doanh nghiệp FDI quy mô lớn, tạo tiền đề để nhiều doanh nghiệp FDI khác cân nhắc niêm yết tại Việt Nam trong tương lai" – bà Thanh Nhàn kỳ vọng.