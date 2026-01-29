HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hilux mới mở màn 2026, thị trường xe bán tải sắp đổi ngôi?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Mẫu xe bán tải Hilux hoàn toàn mới của Toyota, với mức giá mở bán thấp hơn các đối thủ, được kỳ vọng tạo được lợi thế trên thị trường.

Thị trường xe bán tải trong nhiều năm qua, dẫn đầu trong dòng xe này vẫn là Ford Ranger. Trong năm 2025, theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA),  Ford Ranger bán ra thị trường 18.692 xe, bỏ xa các đối thủ khác. 

Đứng vị trí thứ hai về doanh số là mẫu xe bán tải Triton của Mitsubishi bán được 4.303 chiếc trong năm 2025, Toyota Hilux 3.501, Isuzu D-Max 597 chiếc.

Dòng bán tải BT-50 của Mazda cũng đã âm thầm rút lui, trong năm 2025 vừa qua cũng không còn báo cáo doanh số. Nissan với dòng Navara hiện vẫn còn bán trên thị trường với doanh số khá thấp nên hãng xe này cũng không có báo cáo doanh số với VAMA.

Thị trường xe bán tải 2026: Hilux mới liệu có làm thay đổi cuộc chơi? - Ảnh 1.

Xe bán tải Toyota Hilux hoàn toàn mới 2026

Ngày 29-1, Toyota Việt Nam chào bán mẫu xe bán tải Hilux hoàn toàn mới 2026, được hãng xe này kỳ vọng đạt doanh thu cao nhờ đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng: đi làm hằng ngày, vận chuyển hàng hóa, du lịch cuối tuần hay di chuyển khám phá.

Hilux thế hệ thứ 9 có 3 phiên bản được phát triển theo những định hướng rõ ràng về công năng và phong cách, bao gồm: Hilux Trailhunter 2.8 4x4AT, Hilux Pro 2.8 4x2AT và Hilux Standard 2.8 4x2MT. Mỗi phiên bản đều được tinh chỉnh để phù hợp với từng mục đích sử dụng cụ thể, từ chinh phục địa hình, phục vụ công việc hằng ngày cho đến đáp ứng nhu cầu di chuyển cá nhân.

Thị trường xe bán tải 2026: Hilux mới liệu có làm thay đổi cuộc chơi? - Ảnh 2.

Giá xe Toyota Hilux mới

Hilux mới này không chỉ có nhiều thay đổi trong thiết kế nội, ngoại thất, trang bị nhiều công nghệ lái, an toàn, mà giá bán được xem là thấp hơn các đối thủ nên được giới kinh doanh xe bán tải nhận xét sẽ có lợi thế không nhỏ để cạnh tranh với các đối thủ và đạt được doanh số tốt.

Cụ thể Hilux có giá bán từ 632 – 903 triệu đồng, trong khi đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Ford Ranger có mức giá từ 669 – 1,3 tỉ đồng, còn Mitsubishi Triton 655 – 924 triệu đồng, Isuzu D-Max 650 – 880 triệu đồng, còn Nissan Navara cũng có mức giá 685 – 960 triệu đồng.

