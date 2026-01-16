Hình ảnh 100 bị cáo hầu tòa tại TPHCM trong vụ "bão" phiếu thử nghiệm giả

Ngày 16-1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm giả phiếu kết quả thử nghiệm quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek. Vụ án có tới 100 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có nhiều lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm.



Từ sáng sớm, đã có rất đông người đến tòa

Các bị cáo chính gồm Đoàn Hữu Lượng (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khoa học TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981, cựu Giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoa học TSL, cựu Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek), cùng 98 đồng phạm khác.

Theo cáo trạng, các bị cáo bị truy tố về các tội: "Giả mạo trong công tác", "Đưa hối lộ" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Thủ đoạn làm giả tinh vi, có hệ thống

Từ sáng sớm, an ninh phiên xử đã được thắt chặt. Chỉ những người được triệu tập mới được vào khu vực xét xử.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi làm giả phiếu kết quả thử nghiệm tại hai công ty trên được tổ chức bài bản, kéo dài trong nhiều năm, với quy trình khép kín từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến ban hành phiếu kết quả.

Để thu hút khách hàng và cạnh tranh trên thị trường, lãnh đạo 2 công ty đưa ra chủ trương "hỗ trợ khách hàng", thực chất là làm giả kết quả kiểm nghiệm để trục lợi. Theo đó, nhiều trường hợp khách hàng không cần gửi mẫu thử nghiệm, chỉ cần cung cấp thông tin sản phẩm và các chỉ tiêu cần kiểm tra, nhân viên sẽ tự "vẽ" ra kết quả đạt chuẩn mà không hề thực hiện phân tích.

Những người được triệu tập làm thủ tục trước cổng tòa

Với những mẫu có gửi nhưng kết quả không đạt, nhân viên kỹ thuật bị chỉ đạo tự ý chỉnh sửa các chỉ tiêu sinh hóa để biến kết quả "không đạt" thành "đạt". Ngoài ra, các đối tượng còn ghi lùi thời gian thử nghiệm trên phiếu để hợp thức hóa các lô hàng đã sản xuất hoặc nhập khẩu trước thời điểm kiểm tra. Để lôi kéo các đơn vị môi giới, trung gian, hai công ty áp dụng chính sách chiết khấu cao, có trường hợp lên tới 30% giá trị mỗi phiếu.

Phối hợp qua Zalo, quản lý song song "phiếu thật - phiếu giả"

Việc trao đổi, phân công làm giả phiếu được thực hiện chủ yếu qua các nhóm Zalo nội bộ như "Dịch vụ HCM", "Phòng dịch vụ HN" (tại TSL) hoặc "Kiểm khẩn", "Dịch vụ" (tại Avatek). Bộ phận kinh doanh tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng hoặc môi giới, sau đó chuyển thông tin vào nhóm để lãnh đạo kỹ thuật duyệt và chỉ đạo nhập liệu khống.c

Các bị cáo tại tòa

Đáng chú ý, để qua mặt cơ quan chức năng, 2 công ty sử dụng phần mềm quản lý để vận hành song song 2 hệ thống phiếu. Tại Công ty TSL, các phần mềm LIMS, tsllabs.vn, tsltesting.com được cài đặt với quy ước mã số khác nhau nhằm phân biệt phiếu thật và phiếu giả. Tương tự, tại Avatek, phần mềm Labs.avatek.vn được chia thành 2 đường link riêng biệt, trong đó 1 đường link chỉ dùng để phát hành phiếu giả, với các dấu hiệu nhận biết riêng như đầu mã số, ký tự đặc biệt và không có mã "xem nhận mẫu".

Tại Công ty TSL, một bộ phận chuyên trách có tên "Nhóm Demo" được thành lập với nhiệm vụ duy nhất là truy cập các đường link riêng trên phần mềm để nhập dữ liệu khống. Sau khi hoàn tất, các phiếu giả được xuất bản, in ấn, đóng dấu và chữ ký lãnh đạo, hình thức không khác gì phiếu thật.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng

Bằng thủ đoạn này, 2 công ty đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng từ hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài nhiều ngày.