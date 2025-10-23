HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TP HCM: Tìm nạn nhân của "phiếu nhận quà từ thiện"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an phường Bình Đông (TP HCM) tìm nạn nhân của các đối tượng phát phiếu nhận quà từ thiện để trục lợi

Ngày 23-10, Công an phường Bình Đông, TP HCM cho biết đã phát thông báo mời những người từng nhận hoặc mua phiếu phát quà từ thiện đến trụ sở công an để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Trước đó, báo chí đăng bài cảnh giác chiêu lừa tặng phiếu nhận quà từ thiện. Cụ thể, một số đối tượng giả danh làm từ thiện phát phiếu nhận quà tại Công ty A.L., đường Phạm Thế Hiển, TP HCM. Những người giả danh từ thiện gợi ý người dân bồi dưỡng từ 10.000 đến 40.000 đồng để nhận phiếu.

Công an TP HCM tìm nạn nhân lừa đảo phiếu nhận quà từ thiện - Ảnh 1.

Công an TP HCM đang tìm những người từng nhận phiếu tặng quà từ thiện

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Đông (TP HCM) rà soát và xác định địa chỉ ghi trên phiếu là 15xx đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông. Tại đây, cơ quan công an làm việc với bà L.TC (57 tuổi), chủ nhà, được biết địa chỉ này không có Công ty A.L. và chưa từng phát hành hay bán phiếu phát quà.

Để phòng ngừa việc các nhóm người xấu lợi dụng lòng tin gây thiệt hại cho người dân, Công an phường Bình Đông thông báo đề nghị những ai đã nhận hoặc mua phiếu phát quà từ thiện đến công an phường để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ xử lý.

Trước đó, một vụ lừa đảo tương tự cũng xảy ra tại khu vực đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP HCM). Nhiều người dân sống quanh khu vực này  phản ánh đã bị lừa khi mua "phiếu phát quà từ thiện" với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng.

Đại diện Công ty K.L. cho biết sáng 20-10, rất đông người cầm phiếu đến công ty để nhận quà. Tuy nhiên, doanh nghiệp không tổ chức bất kỳ chương trình phát quà nào. "Thấy họ tội nghiệp, chúng tôi đã hoàn lại số tiền họ mất và thu hồi nhiều phiếu giả" - đại diện công ty nói.

Công an phường Bình Đông khuyến cáo người dân cảnh giác, không đưa tiền cho người lạ và báo ngay cơ quan công an khi phát hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa từ thiện để lừa đảo.

(NLĐO) - Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường, bắt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

(NLĐO) - Giám đốc Công ty KPC đã móc nối với một số người Việt Nam có hành vi buôn lậu lô hàng không khai báo hải quan trị giá 10,4 tỉ đồng.

(NLĐO) - Công an TP HCM đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và chính sách tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

