Pháp luật

Từ kẹo Kera của Thùy Tiên đến đại án 100 người trong đường dây làm phiếu thử nghiệm giả

Trần Thái

(NLĐO) - Các bị cáo thuộc công ty từng là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên sắp bị đưa ra xét xử.

Theo kế hoạch, ngày 16-1, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đoàn Hữu Lượng (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khoa học TSL), Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981, cựu Giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoa học TSL, cựu Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek) cùng 98 đồng phạm trong vụ án liên quan đến hành vi làm giả phiếu kết quả thử nghiệm.

Làm giả hàng loạt phiếu kết quả thử nghiệm 

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. HĐXX đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

- Ảnh 1.

Công ty Avatek

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vụ án xoay quanh việc làm giả hàng loạt phiếu kết quả thử nghiệm nhằm hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm ra thị trường. Các bị can tại Công ty TSL và Công ty Avatek bị cáo buộc cấp khống phiếu, không lấy mẫu hoặc không tiến hành thử nghiệm thực tế, thậm chí chỉnh sửa kết quả theo yêu cầu của doanh nghiệp. Với thủ đoạn này, nhóm bị can đã thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Công ty Avatek từng là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Cụ thể, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính hơn 117 tỉ đồng. Tương tự, trong thời gian từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, Hồ Thị Thanh Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo 15 lãnh đạo, nhân viên Công ty Avatek phát hành 102.591 phiếu giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính hơn 83,7 tỉ đồng.

Liên quan đến vợ chồng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ

Vụ án còn liên quan đến vợ chồng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ. Theo cáo trạng, để được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hai công ty, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa cho ông Nguyễn Nam Khánh, cựu thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 3,38 tỉ đồng nhằm mục đích hối lộ các cá nhân có thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Nam Khánh chỉ sử dụng 920 triệu đồng để chi bồi dưỡng, quà cáp vào các dịp lễ, Tết trong khoảng 5 năm; 2,46 tỉ đồng còn lại bị cáo bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Bà Nguyễn Hà Linh, vợ ông Khánh, từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Công ty TSL và Avatek, bị cáo buộc trực tiếp tham gia làm giả phiếu thử nghiệm và đưa hối lộ nhằm duy trì hoạt động của đường dây.

