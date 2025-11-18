Trước phiên tòa "Chị Em Rọt", xuất hiện bài viết "hoa hậu Thùy Tiên nên được tại ngoại"

Ngay trước phiên xét xử vào ngày mai, 19-11, của TAND TP HCM, một bài viết được tài khoản mạng xã hội Facebook xưng là luật sư, bàn luận về vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và hoa hậu Thùy Tiên đã gây tranh cãi dữ dội.

Theo bài viết này, các bị cáo (không bao gồm Thùy Tiên) mở công ty sản xuất và bán sản phẩm thực phẩm bổ sung kẹo Kera. Qua kiểm tra, hàm lượng chất xơ trong sản phẩm rất thấp, không đúng như thông tin công bố, dẫn tới việc bị quy kết là "lừa dối khách hàng". Tổng số tiền bán sản phẩm hơn 17,5 tỉ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng. Tội "Lừa dối khách hàng" theo Điều 198 Bộ Luật Hình sự có mức hình phạt cao nhất là 5 năm tù.

Người viết nhận định rằng hoa hậu Thùy Tiên có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, hành vi không thuộc loại tội phạm bạo lực hay xâm phạm trật tự xã hội, nên "hoàn toàn phù hợp để được tại ngoại", thông qua biện pháp đặt tiền bảo đảm hoặc người thân bảo lĩnh. Đối với các bị cáo khác như Hằng Du Mục hay Quang Linh Vlog, có thể áp dụng nhận định tương tự, dù thông tin chưa đầy đủ. Tuy nhiên, như các vụ án thông thường, tất cả đều bị tạm giam.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Người viết dẫn chứng vụ án "Gà lôi trắng" ngày 31-10, VKSND Tối cao đã có văn bản rút kinh nghiệm, trong đó nêu rõ: "Thái Khắc Thành có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, việc bắt tạm giam để phục vụ điều tra là không cần thiết". Trong khi đó, khung hình phạt trong vụ hoa hậu Thùy Tiên còn ít nghiêm trọng hơn.

Bài viết gây tranh cãi - Ảnh: Mạng xã hội

Một số tài khoản khác lập tức phản biện bài viết trên. Một người viết: "Ông Thành trong vụ "gà lôi" được tại ngoại không phải vì nhân thân hay lai lịch, mà bởi tại thời điểm kháng cáo, gà lôi đã không còn nhóm IB mà chuyển sang nhóm IIB - theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT), nên mới được cho tại ngoại".

Một số ý kiến khác cũng chỉ trích lập luận của "luật sư" nêu trên. Họ cho rằng việc nhấn mạnh nhân thân tốt và phạm tội lần đầu để đề xuất tại ngoại với hoa hậu Thùy Tiên là thiếu nhạy cảm với quyền lợi người tiêu dùng, thậm chí có thể tạo cảm giác pháp luật "ưu ái" người nổi tiếng. Nhiều bình luận nhận xét lập luận này có thể gây hiểu lầm và làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Thậm chí, theo một số ý kiến, việc truy tố các bị can tội "Lừa dối khách hàng" dường như quá nhẹ, nhất là khi tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới 12,4 tỉ đồng. Một số ý kiến so sánh với tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", có thể bị xử lý tới 15 năm tù, cho thấy mức hình phạt của tội "Lừa dối khách hàng" có phần "khiêm tốn".

Những phản ứng này cho thấy dư luận đang đặc biệt quan tâm cách áp dụng pháp luật trong các vụ án liên quan người nổi tiếng.

Ngày 19-11, TAND TP HCM sẽ đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng".



