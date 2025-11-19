Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu toà sáng nay

Sáng nay (19-11), TAND TP HCM đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng 4 đồng phạm: Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs). Tất cả bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng".

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên thời điểm bị bắt

Những con số biết nói

Theo nội dung cáo trạng, chỉ trong hơn hai tháng, Công ty Asia đã sản xuất tổng cộng 160.127 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt. Trong số này, 5.708 hộp được dùng làm quà tặng và quảng bá, còn 129.617 hộp được đưa ra thị trường thông qua hàng loạt video quảng cáo và livestream của các cổ đông và KOL, trong đó có Hoa hậu Thùy Tiên. Sức lan tỏa của những nội dung quảng cáo về "10 loại rau củ chuẩn VietGAP" và "1 viên tương đương 1 đĩa rau luộc" khiến 56.385 khách hàng tin tưởng đặt mua sản phẩm. Đây là con số phản ánh mức độ ảnh hưởng rộng lớn của hình thức bán hàng kết hợp hình ảnh người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Thế nhưng, những gì được quảng cáo hoàn toàn trái ngược kết quả giám định. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định trong sản phẩm không hề có 10 loại bột rau củ như bản tự công bố nêu chiếm 28,13% nguyên liệu. Hàm lượng chất xơ thực tế chỉ đạt 0,032g trong mỗi viên kẹo thấp hơn hàng chục lần so với những gì người mua được nghe trong các buổi livestream.

Kết quả giám định còn phát hiện sorbitol chiếm trung bình 33,8% trong sản phẩm, một chất có tác dụng nhuận tràng nhưng không được ghi trong hồ sơ tự công bố cũng như trên nhãn sản phẩm. Những sai lệch nghiêm trọng này khiến toàn bộ số kẹo Kera được sản xuất và tiêu thụ bị xác định là hàng giả theo quy định của Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Từ hoạt động bán 129.617 hộp kẹo, Công ty Chị Em Rọt thu về tổng cộng 17,5 tỉ đồng, trong đó số tiền 12,46 tỉ đồng được xác định là thu lợi bất chính. Khoản thu này hình thành từ việc quảng bá sai sự thật về thành phần, công dụng sản phẩm và là căn cứ quan trọng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can theo điểm d khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự – khung hình phạt dành cho trường hợp thu lợi từ 50 triệu đồng trở lên.

Quá trình quảng bá kẹo Kera diễn ra dày đặc trên mạng xã hội. Từ ngày 12-12-2024 đến 16-1-2025, nhóm bị can đã thực hiện 17 buổi livestream. Trong đó, Nguyễn Thị Thái Hằng xuất hiện trong 5 buổi, Phạm Quang Linh trong 6 buổi và Hoa hậu Thùy Tiên tham gia 3 buổi. Nội dung các buổi phát sóng đều xoay quanh những thông điệp về rau củ tươi, công dụng bổ sung chất xơ và vitamin, làm đẹp và hỗ trợ sức khỏe… Những hình ảnh được dàn dựng tại "vùng nguyên liệu" do Công ty Asia thuê cũng góp phần khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và an toàn.

Vai trò của hoa hậu Thuỳ Tiên

Với vai trò cổ đông, đại diện hình ảnh và KOL, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được thỏa thuận hưởng 25% lợi nhuận, sau đó tăng lên 30% cổ phần. Cô trực tiếp tham gia ghi hình, đăng tải nội dung quảng cáo và ba lần xuất hiện trong các buổi livestream cùng đồng phạm. Việc sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, nhưng đồng thời là căn cứ buộc trách nhiệm trong vụ án.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Công ty Chị Em Rọt công bố chính sách hoàn tiền và đã trả lại 1,33 tỉ đồng cho 3.798 khách hàng, một con số rất nhỏ so với hơn 56.000 người đã mua sản phẩm. Trong quá trình điều tra, các bị cáo và cá nhân liên quan tự nguyện nộp hơn 9,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời 6 tài khoản của các bị can với tổng giá trị hơn 2,6 tỉ đồng bị phong tỏa phục vụ công tác xử lý tài sản. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 24.802 hộp kẹo chưa tiêu thụ.