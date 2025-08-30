HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh bến xe Miền Đông, Miền Tây, phà Cát Lái đang căng thẳng

THU HỒNG - NGỌC QUÝ - CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Người dân ùn ùn rời TP HCM dịp lễ 2-9 khiến bến xe, bến phà ken đặc, “cháy vé”, giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc

Chiều 30-8, không khí tại các bến xe, bến phà TP HCM nhộn nhịp khi hàng trăm ngàn lượt khách bắt đầu hành trình về quê, du lịch dịp lễ 2-9.

- Ảnh 1.

Không khí nhộn nhịp tại bến xe Miền Đông TP HCM

Chiều 30-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, không khí tại các bến xe ở TP HCM vẫn chưa hạ nhiệt, dù từ hôm qua đã có một lượng lớn người dân tranh thủ về quê. Trước cổng bến, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau gây ùn ứ; bên trong, từng dòng người tất bật kéo vali, ôm túi hành lý, hối hả xếp hàng làm thủ tục.
- Ảnh 2.

Dù đã qua ngày cao điểm 29-8 nhưng ngày 30-8 vẫn Bến xe Miền Đông vẫn rất nhộn nhịp

Tại bến xe Miền Đông, nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh "cháy vé". Quầy vé của Công ty CP Xe khách Phương Trang thông báo toàn bộ tuyến TP HCM – Đà Lạt và TP HCM – Đà Nẵng trong ngày 30-8 đã bán hết. Nhà xe Hoàng Thủy cũng kín chỗ trên tuyến TP HCM – Gia Lai, dù đã tăng cường thêm ngày 5-8 xe mỗi lượt nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Cùng thời điểm, bến xe Miền Tây cũng đông nghẹt hành khách. Dòng xe khách ra vào liên tục, khu vực phòng chờ chật kín, nhiều người không có chỗ ngồi phải đứng chờ. Bên ngoài, xe nối đuôi xuất bến, nhân viên phải thường xuyên điều tiết để giữ trật tự. Loa phát thanh liên tục gọi tên chuyến, hành khách vội vã tìm ghế và sắp xếp hành lý.

Chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1975, quê Vĩnh Long) cho biết: "Năm nào dịp 2-9 cũng vậy, bến xe đông nghẹt. Tôi phải đưa các con ra bến thật sớm mới có chỗ ngồi, nếu không thì rất vất vả. Hành lý nhiều, con nhỏ đi theo cũng mệt, nhưng nghĩ đến chuyện về quê sum họp thì ai cũng háo hức".

Anh Trần Văn Phúc, hành khách chờ chuyến về Cà Mau, chia sẻ: "Tôi đặt vé online trước 2 tuần, cứ nghĩ hôm nay sẽ bớt đông vì nhiều người đi từ tối hôm qua. Nhưng khi ra đến bến thì phòng chờ chật kín, chen chúc, người nối người không dứt".

Lượng khách tăng đột biến trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9 cho thấy nhu cầu đi lại rất lớn của người dân, đồng thời đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác tổ chức, điều tiết giao thông tại các bến xe TP HCM. 

Đại diện Bến xe Miền Đông cũ cho biết, chỉ riêng ngày 30-8 đã có khoảng 14.700 hành khách di chuyển với 510 chuyến xe, đông không kém so với ngày 29-8. Trong khi đó, Bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ khoảng 53.800 hành khách cùng 2.760 chuyến xe trong 6 ngày, từ 29-8 đến 3-9. Đến khoảng 16 giờ ngày 30-8, lượng khách đổ về bến vẫn đang tiếp tục tăng.


- Ảnh 4.

Tấp nập khách mua vé tại quầy vé Phương Trang tại Bến xe Miền Tây

Ở phía Tây thành phố, ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, cho biết từ ngày 29-8 đến 2-9, dự kiến sẽ có 227.000 hành khách đi lại qua bến, với tổng cộng 9.570 chuyến xe.

Không khí nhộn nhịp tại bến xe Miền Tây trong ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Không chỉ các bến xe, các tuyến phà và đường thủy cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, phà Cát Lái dự kiến phục vụ khoảng 65.000 lượt khách/ngày, tăng mạnh so với mức bình thường 42.000 lượt. Để đáp ứng, đơn vị sẽ vận hành 320 chuyến phà đôi/ngày, gấp gần 2 lần ngày thường, với 7 phương tiện (2 phà 200 tấn, 4 phà 100 tấn và 1 phà 60 tấn).

Theo Sở Xây dựng TP HCM, tổng lượng khách tại các bến xe liên tỉnh trong thành phố ước đạt 65.330 lượt/ngày, tăng 9% so với thường lệ. Riêng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tăng mạnh 24%, với 8.632 lượt khách/ngày. Các tuyến vận tải đường thủy cũng ghi nhận mức tăng đáng kể: phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu dự kiến phục vụ 3.400 khách/ngày (tăng 20%), tuyến tàu cao tốc Sài Gòn – Vũng Tàu khoảng 1.000 khách/ngày (tăng 10%).

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ùn tắc có thể xảy ra tại các cửa ngõ và điểm nóng giao thông như nút giao An Phú, Tân Vạn, đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, tuyến Bình Thuận – Chợ Đệm, quốc lộ 13, quốc lộ 51, đường Võ Trần Chí, Mỹ Phước – Tân Vạn. Ngoài ra, khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông, phà Cát Lái và phà Bình Khánh cũng được dự báo áp lực giao thông rất lớn trong những ngày cao điểm lễ.

- Ảnh 5.

Nhộn nhịp khách về quê tại Bến xe Miền Đông

- Ảnh 6.

Khách chờ về quê tại Bến xe Miền Tây

- Ảnh 7.

Đại diện Bến xe Miền Đông cũ cho biết chỉ riêng ngày 30-8 đã có khoảng 14.700 hành khách di chuyển với 510 chuyến xe, đông không kém so với ngày 29-8

- Ảnh 8.

Khách mua vé tại máy bán vé tự động Bến xe Miền Tây

- Ảnh 9.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê 4 ngày

- Ảnh 10.

Bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ khoảng 53.800 hành khách cùng 2.760 chuyến xe trong 6 ngày, từ ngày 29-8 đến 3-9

- Ảnh 11.

Bến xe Miền Tây, cho biết từ ngày 29-8 đến 2-9, dự kiến sẽ có 227.000 hành khách đi lại qua bến, với tổng cộng 9.570 chuyến xe

- Ảnh 12.

Bến xe Miền Tây lại nhộn nhịp hơn hẳn ngày hôm qua (29-8)


Tin liên quan

Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm

Bến xe Miền Đông chật kín, nhiều tuyến "cháy vé" sớm

(NLĐO) - Chiều 29-8, Bến xe Miền Đông đông nghịt khách, nhiều tuyến đi Đà Lạt, Gia Lai, Quảng Nam “cháy vé”, giá vé tăng cao trước lễ 2-9.

TP HCM đưa thêm bến xe buýt rộng hơn 10.000 m2 vào hoạt động

(NLĐO) - Bến xe buýt Hóc Môn phục vụ nhu cầu đậu - đỗ khoảng 60 phương tiện, trước mắt phục vụ 4 tuyến.

Tường bao Bến xe Đức Long hơn 40m đổ sập vào nhà dân

(NLĐO) - Một đoạn tường bao Bến xe Đức Long, tỉnh Gia Lai dài trên 40 mét đã đổ sập vào nhà dân khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

bến xe BẾN XE MIỀN ĐÔNG bến xe Miền Tây phà Cát Lái TP HCM
