Hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Trấn Biên

Đúng 7 giờ ngày 15-3, tại tổ bầu cử số 26 (phường Trấn Biên), ông Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai đã dự lễ khai mạc bầu cử.

CLIP cử tri bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 26, phường Trấn Biên

Điểm bầu cử này có 964 cử tri tham gia bỏ phiếu. Toàn tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 651 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã với 2.112 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Theo danh sách niêm yết, có 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội; 142 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 3.695 người ứng cử đại biểu HĐND xã.

Đồng Nai có gần 4,5 triệu dân với 37 dân tộc; hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó khoảng 1,4 triệu người Công giáo. Tỉnh cũng có nhiều khu công nghiệp, thu hút đông công nhân, trong đó khoảng 600.000 người tạm trú.

Đến từ sớm, ông Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1954, phường Trấn Biên) cùng vợ và cháu tới điểm bầu cử số 26 hồ hởi chia sẻ: "Hôm nay ngày hội toàn dân, gia đình tôi rất háo hức, chuẩn bị mọi thứ từ hơn 5 giờ sáng. Tôi chỉ mong, các đại biểu ứng cử và được chúng tôi bầu sẽ sớm đưa đất nước mình tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn nữa”.

Cử tri xem thông tin các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trước khi vào bỏ phiếu

Niêm phong hòm phiếu trước khi bầu cử