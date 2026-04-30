Hình ảnh Cần Thơ rực rỡ cờ hoa

Ngày 30-4, TP Cần Thơ như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và đầy tự hào. Khắp các con đường từ trung tâm đến các con hẻm nhỏ, sắc đỏ cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, tạo nên không khí trang nghiêm và ấm áp.

Đông đảo người dân đến khu vực Bến Ninh Kiều, nơi đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để thắp hương và chụp ảnh lưu niệm

Nhiều gia đình, từ người già đến trẻ nhỏ, đều chọn trang phục có cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh kỷ niệm, thể hiện lòng kính yêu đối với vị lãnh tụ vĩ đại.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, tinh thần "uống nước nhớ nguồn" luôn được chú trọng. Các bạn đoàn viên thanh niên mặc trang phục áo xanh tình nguyện đã tổ chức các chuyến hành trình về nguồn, tham quan Bảo tàng Quân khu 9.

Tại đây, những hiện vật lịch sử giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước để giành được ngày độc lập hôm nay.

Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm cùng thế hệ trẻ bên các khí tài quân sự, điều này đã tạo nên một khoảnh khắc kết nối giữa các thế hệ đầy xúc động.

Không khí lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước hiện diện khắp nơi tại Cần Thơ

Không chỉ ở các địa điểm công cộng, không khí dịp lễ 30-4 còn lan tỏa vào đời sống thường nhật. Trong các con hẻm, người dân cùng nhau treo cờ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Ngay cả các trung tâm thương mại cũng rộn ràng với các chương trình khuyến mãi, trang trí bắt mắt để chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.



