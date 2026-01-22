HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Hình ảnh chăm sóc mắt miễn phí cho người cao tuổi tại một phường ở TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về mặt an sinh xã hội mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái của cộng đồng.

Sáng 22-1, tại trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hiệp, Hội Người Cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ phường đã phối hợp tổ chức chương trình “Cà phê sáng cùng hội viên Hội Người Cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ.

- Ảnh 1.

Trong không khí thân tình của buổi cà phê sáng, ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường đã thông tin đến hội viên về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của phường trong năm 2025; đồng thời lắng nghe, trao đổi và giải đáp những tâm tư, khó khăn, kiến nghị của hội viên hai hội. 

Dịp này, Hội Người Cao tuổi phường đã trao tặng 25 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các cô, chú, bác có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ ấm áp, nghĩa tình. 

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp tặng quà cho hội viên người cao tuổi

Song song với hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám, tư vấn và chăm sóc mắt miễn phí cho hội viên và người dân trên địa bàn phường, với sự phối hợp của Bệnh viện Mắt Sài Gòn, góp phần chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi và nhân dân.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về mặt an sinh xã hội mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái của cộng đồng, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội tại phường Chánh Hiệp.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Người cao tuổi được khám mắt miễn phí

Tin liên quan

Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người yếu thế

Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người yếu thế

(NLĐO)- Tại chương trình, hàng trăm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bình Phú, TPHCM đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Một ngày hội nhiều nghĩa tình ở phường Xuân Hòa, TPHCM

(NLĐO)- Tại ngày hội, phường Xuân Hòa đã trao 11 thẻ BHYT, tặng quà cho học sinh và 200 hộ dân khó khăn, với tổng kinh phí trên 220 triệu đồng

Tặng thẻ BHYT, học bổng cho trẻ em khó khăn tại phường Chánh Hiệp, TP HCM

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hiệp, TP HCM đã nỗ lực mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên địa bàn

Hội Chữ thập đỏ hoàn cảnh khó khăn chăm sóc mắt người cao tuổi
