Hình ảnh chăm sóc mắt miễn phí cho người cao tuổi tại một phường ở TPHCM

Sáng 22-1, tại trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hiệp, Hội Người Cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ phường đã phối hợp tổ chức chương trình “Cà phê sáng cùng hội viên Hội Người Cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ.

Trong không khí thân tình của buổi cà phê sáng, ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường đã thông tin đến hội viên về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của phường trong năm 2025; đồng thời lắng nghe, trao đổi và giải đáp những tâm tư, khó khăn, kiến nghị của hội viên hai hội.

Dịp này, Hội Người Cao tuổi phường đã trao tặng 25 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các cô, chú, bác có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ ấm áp, nghĩa tình.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp tặng quà cho hội viên người cao tuổi

Song song với hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám, tư vấn và chăm sóc mắt miễn phí cho hội viên và người dân trên địa bàn phường, với sự phối hợp của Bệnh viện Mắt Sài Gòn, góp phần chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi và nhân dân.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về mặt an sinh xã hội mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái của cộng đồng, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội tại phường Chánh Hiệp.

