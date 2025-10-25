Hình ảnh chợ Thủ Dầu Một, TP HCM ngập cả nửa mét từ sáng sớm 25-10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hình ảnh chợ Thủ Dầu Một, TP HCM ngập cả nửa mét từ sáng sớm 25-10

Thanh Thảo

(NLĐO) - Mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày sẽ xuất hiện tại chợ Thủ Dầu Một vào buổi sáng từ 4 đến 7 giờ, buổi chiều tối từ 17 giờ đến 20 giờ

Vào lúc 6 giờ sáng nay (25-10), do ảnh hưởng của triều cường, tại chợ Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một, TP HCM) nước dâng cao, tiểu thương phải lội nước bì bõm để sắp xếp hàng hoá.

CLIP: Triều cường dâng cao, nước ngập vào tới nền nhà của tiểu thương Lê Tuyết Trinh ở chợ Thủ Dầu Một

Tiểu thương Lý Ngọc Hà cho biết triều cường dâng cao khiến một số khu vực bị ngập, nước mênh mông ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu thương. "May gia đình tôi bán đồ gốm sứ nên nước vào cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ mất thời gian dọn dẹp, lau chùi sau khi nước rút"- bà Hà nói.

Một tiểu khác cho hay, thông thường mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày sẽ xuất hiện vào buổi sáng từ 4 đến 7 giờ, buổi chiều tối từ 17 giờ đến 20 giờ.

Chợ Thủ Dầu Một, TP HCM ngập cả nửa mét từ sáng sớm do triều cường - Ảnh 1.

Tiểu thương Lý Ngọc Hà cho biết nước ngập khoảng 2-3 tiếng mới rút

Ở khu vực ven sông Sài Gòn, các khu vực nguy cơ ngập cao gồm: Đường Đoàn Trần Nghiệp, rạch Ông Đành, rạch nhánh của rạch Bà Lụa, bờ bao sông Sài Gòn (gần Cảng Bà Lụa), đường Nguyễn Tri Phương, rạch Bàu Bàng, rạch Bà Quyến, khu vực ngoài đê bao Tân An.

Trong đêm 24-10, lực lượng dân quân Thủ Dầu Một đã đội mưa, ngâm mình trong nước để gia cố bờ bao, hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập.

Chợ Thủ Dầu Một, TP HCM ngập cả nửa mét từ sáng sớm do triều cường - Ảnh 2.

Lực lượng dân quân gia cố bờ bao trong đêm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 27-10. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định điều chỉnh lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 6, trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 23-10 đạt cao trình khoảng 23,55 m, thấp hơn 8,85 m so với cao trình mực nước dâng trước lũ (32,40 m). Thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-10 đến 7 giờ ngày 1-11, với lưu lượng linh hoạt 36-150 m³/s tùy theo diễn biến thực tế.

Một số hình ảnh ngập sáng nay tại chợ Thủ Dầu Một:

Chợ Thủ Dầu Một, TP HCM ngập cả nửa mét từ sáng sớm do triều cường - Ảnh 3.

Chợ Thủ Dầu Một, TP HCM ngập cả nửa mét từ sáng sớm do triều cường - Ảnh 4.

Chợ Thủ Dầu Một, TP HCM ngập cả nửa mét từ sáng sớm do triều cường - Ảnh 5.


Tin liên quan

Người dân có thể nhờ CSGT TP HCM hỗ trợ di chuyển qua đoạn đường đang ngập

Người dân có thể nhờ CSGT TP HCM hỗ trợ di chuyển qua đoạn đường đang ngập

(NLĐO) - Phòng CSGT TP HCM cho biết lực lượng sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn đường ngập.

VIDEO: Ngập kéo dài từ đêm đến sáng 21-10 tại nhiều tuyến đường ở Cần Thơ

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài kết hợp đúng với thời điểm triều cường lên cao đã gây tình trạng ngập cục bộ tại một số nơi ở TP Cần Thơ.

Hồ Dầu Tiếng xả nước với lưu lượng lớn, cảnh báo ngập lụt ven sông Sài Gòn

(NLĐO) - Người dân cần đề phòng khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn

sông Sài Gòn hỗ trợ người dân thủ dầu một nguy cơ cao triều cường lụt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo