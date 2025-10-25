Hình ảnh chợ Thủ Dầu Một, TP HCM ngập cả nửa mét từ sáng sớm 25-10

Vào lúc 6 giờ sáng nay (25-10), do ảnh hưởng của triều cường, tại chợ Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một, TP HCM) nước dâng cao, tiểu thương phải lội nước bì bõm để sắp xếp hàng hoá.

CLIP: Triều cường dâng cao, nước ngập vào tới nền nhà của tiểu thương Lê Tuyết Trinh ở chợ Thủ Dầu Một

Tiểu thương Lý Ngọc Hà cho biết triều cường dâng cao khiến một số khu vực bị ngập, nước mênh mông ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu thương. "May gia đình tôi bán đồ gốm sứ nên nước vào cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ mất thời gian dọn dẹp, lau chùi sau khi nước rút"- bà Hà nói.

Một tiểu khác cho hay, thông thường mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày sẽ xuất hiện vào buổi sáng từ 4 đến 7 giờ, buổi chiều tối từ 17 giờ đến 20 giờ.

Tiểu thương Lý Ngọc Hà cho biết nước ngập khoảng 2-3 tiếng mới rút

Ở khu vực ven sông Sài Gòn, các khu vực nguy cơ ngập cao gồm: Đường Đoàn Trần Nghiệp, rạch Ông Đành, rạch nhánh của rạch Bà Lụa, bờ bao sông Sài Gòn (gần Cảng Bà Lụa), đường Nguyễn Tri Phương, rạch Bàu Bàng, rạch Bà Quyến, khu vực ngoài đê bao Tân An.

Trong đêm 24-10, lực lượng dân quân Thủ Dầu Một đã đội mưa, ngâm mình trong nước để gia cố bờ bao, hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập.

Lực lượng dân quân gia cố bờ bao trong đêm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 27-10. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông.



Trước đó, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định điều chỉnh lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 6, trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 23-10 đạt cao trình khoảng 23,55 m, thấp hơn 8,85 m so với cao trình mực nước dâng trước lũ (32,40 m). Thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-10 đến 7 giờ ngày 1-11, với lưu lượng linh hoạt 36-150 m³/s tùy theo diễn biến thực tế.

Một số hình ảnh ngập sáng nay tại chợ Thủ Dầu Một:



