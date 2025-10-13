Người dân có thể nhờ CSGT TP HCM hỗ trợ di chuyển qua đoạn đường đang ngập

Những ngày qua, mưa diện rộng ở nhiều xã, phường TP HCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập nước, dẫn đến người dân đi lại khó khăn, nhất là giờ cao điểm.

Đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng liên tục bị ngập khi mưa lớn.

Trước tình hình đó, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết đã bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm ngập sâu, ùn tắc để hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm các phương tiện di chuyển an toàn.

Lực lượng CSGT cũng sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn đường ngập, đưa phương tiện bị chết máy, bị mắc kẹt do ngập nước ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phối hợp với các lực lượng khác như thanh niên xung phong, an ninh cơ sở để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, trên các tuyến đường thủy, PC08 đã bố trí lực lượng, xuồng, phao cứu sinh, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn cho các chủ phương tiện; tổ chức trực chiến 24/24 để kịp thời ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Những ngày tới, lực lượng CSGT sẽ liên tục cập nhật dự báo thời tiết từ Đài Khí tượng Thủy văn để nắm bắt diễn biến mưa bão, triều cường và các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao. Từ đó, chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó cụ thể đối với từng khu vực, tuyến đường trọng điểm thường xuyên bị ngập úng hoặc có nguy cơ sạt lở, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Hiện PC08 còn phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở xây dựng TP HCM tiến hành khảo sát, thiết lập rào chắn, biển cảnh báo… tại những đoạn đường bị ngập nặng, nguy hiểm để cảnh báo cấm các phương tiện không đi vào; kiểm tra hệ thống thoát nước, cống rãnh và các điểm xung yếu trên đường để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh tình trạng tắc nghẽn gây ngập nặng.



