Người dân có thể nhờ CSGT TP HCM hỗ trợ di chuyển qua đoạn đường đang ngập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Người dân có thể nhờ CSGT TP HCM hỗ trợ di chuyển qua đoạn đường đang ngập

Anh Vũ

(NLĐO) - Phòng CSGT TP HCM cho biết lực lượng sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn đường ngập.

Những ngày qua, mưa diện rộng ở nhiều xã, phường TP HCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập nước, dẫn đến người dân đi lại khó khăn, nhất là giờ cao điểm.

Người dân có thể nhờ CSGT TP HCM hỗ trợ di chuyển qua đoạn đường đang ngập - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng liên tục bị ngập khi mưa lớn.

Trước tình hình đó, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết đã bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm ngập sâu, ùn tắc để hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm các phương tiện di chuyển an toàn.

Lực lượng CSGT cũng sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn đường ngập, đưa phương tiện bị chết máy, bị mắc kẹt do ngập nước ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phối hợp với các lực lượng khác như thanh niên xung phong, an ninh cơ sở để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, trên các tuyến đường thủy, PC08 đã bố trí lực lượng, xuồng, phao cứu sinh, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn cho các chủ phương tiện; tổ chức trực chiến 24/24 để kịp thời ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Những ngày tới, lực lượng CSGT sẽ liên tục cập nhật dự báo thời tiết từ Đài Khí tượng Thủy văn để nắm bắt diễn biến mưa bão, triều cường và các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao. Từ đó, chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó cụ thể đối với từng khu vực, tuyến đường trọng điểm thường xuyên bị ngập úng hoặc có nguy cơ sạt lở, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Hiện PC08 còn phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở xây dựng TP HCM tiến hành khảo sát, thiết lập rào chắn, biển cảnh báo… tại những đoạn đường bị ngập nặng, nguy hiểm để cảnh báo cấm các phương tiện không đi vào; kiểm tra hệ thống thoát nước, cống rãnh và các điểm xung yếu trên đường để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh tình trạng tắc nghẽn gây ngập nặng.


Tin liên quan

Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10

Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10

(NLĐO) - Các tuyến đường bị ngập vốn là "rốn ngập" ở TP HCM nay tiếp tục gây khó khăn cho người đi đường.

Khắc phục ngập, lún bằng các giải pháp đồng bộ

Trước thực trạng ngập, lún ở TP HCM, các chuyên gia đã chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi và đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, kỹ thuật đến chính sách

Giao thông phía Đông TP HCM “rối loạn” trong cơn mưa, ngập

(NLĐO) - Cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông TP HCM bị ngập, kéo theo giao thông rối loạn.

Dự báo thời tiết TP HCM CSGT phân luồng giao thông ngập giao thông đô thị đường ngập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo