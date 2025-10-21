Trong đêm 20-10 và rạng sáng 21-10, mưa lớn xuất hiện tại khu vực trung tâm ở TP Cần Thơ. Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết đợt mưa lớn bắt đầu từ 20 giờ 30 phút vào tối qua kéo dài đến khoảng 6 giờ 20 phút hôm nay, lượng mưa đạt 75 mm.

VIDEO: Đường Cách Mạng Tháng Tám tại Cần Thơ bị ngập trong sáng nay

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, cho hay nguyên nhân gây mưa lớn một phần do bão làm gia tăng nhiễu động gió Đông trên cao ngay khu vực Tây Nam Bộ.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 21-10, mực nước triều cường tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đã đạt mức 2,18 m, vượt mức báo động III 0,18 m. Dự báo, mực nước trên các sông, kênh trong thành phố sẽ còn tiếp tục lên trong những ngày tới.

Cơ quan này cảnh báo nguy cơ ngập lụt và khả năng xảy ra các thiên tai khác. Tình trạng ngập có khả năng xảy ra ở các khu vực trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao thuộc lưu vực sông Hậu và kênh Cái Côn.

Một số địa điểm cụ thể được cảnh báo bao gồm đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Thủy), bến Ninh Kiều, phường Vị Tân, Ngã Bảy và các xã Hòa Tiến, Hỏa Lựu, Vị Thủy.

Người dân vất vả lưu thông trên tuyến đường bị ngập

Do mưa lớn kéo dài kết hợp đúng với thời điểm triều cường lên cao, gây tình trạng ngập cục bộ và rút thoát nước chậm tại một số tuyến đường như: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Nguyên Giáp…