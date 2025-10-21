HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

VIDEO: Ngập kéo dài từ đêm đến sáng 21-10 tại nhiều tuyến đường ở Cần Thơ

Tin-ảnh-video: Ca Linh

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài kết hợp đúng với thời điểm triều cường lên cao đã gây tình trạng ngập cục bộ tại một số nơi ở TP Cần Thơ.

Trong đêm 20-10 và rạng sáng 21-10, mưa lớn xuất hiện tại khu vực trung tâm ở TP Cần Thơ. Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết đợt mưa lớn bắt đầu từ 20 giờ 30 phút vào tối qua kéo dài đến khoảng 6 giờ 20 phút hôm nay, lượng mưa đạt 75 mm.

VIDEO: Đường Cách Mạng Tháng Tám tại Cần Thơ bị ngập trong sáng nay

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, cho hay nguyên nhân gây mưa lớn một phần do bão làm gia tăng nhiễu động gió Đông trên cao ngay khu vực Tây Nam Bộ.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 21-10, mực nước triều cường tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đã đạt mức 2,18 m, vượt mức báo động III 0,18 m. Dự báo, mực nước trên các sông, kênh trong thành phố sẽ còn tiếp tục lên trong những ngày tới.

Cơ quan này cảnh báo nguy cơ ngập lụt và khả năng xảy ra các thiên tai khác. Tình trạng ngập có khả năng xảy ra ở các khu vực trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao thuộc lưu vực sông Hậu và kênh Cái Côn.

Một số địa điểm cụ thể được cảnh báo bao gồm đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Thủy), bến Ninh Kiều, phường Vị Tân, Ngã Bảy và các xã Hòa Tiến, Hỏa Lựu, Vị Thủy.

Nguyên nhân mưa lớn tại Cần Thơ gây ngập cục bộ từ đêm đến sáng - Ảnh 1.

Nguyên nhân mưa lớn tại Cần Thơ gây ngập cục bộ từ đêm đến sáng - Ảnh 2.

Nguyên nhân mưa lớn tại Cần Thơ gây ngập cục bộ từ đêm đến sáng - Ảnh 3.

Nguyên nhân mưa lớn tại Cần Thơ gây ngập cục bộ từ đêm đến sáng - Ảnh 4.

Người dân vất vả lưu thông trên tuyến đường bị ngập

Do mưa lớn kéo dài kết hợp đúng với thời điểm triều cường lên cao, gây tình trạng ngập cục bộ và rút thoát nước chậm tại một số tuyến đường như: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Nguyên Giáp…

Tin liên quan

VIDEO: Hình ảnh đẹp trong những ngày triều cường ở Cần Thơ

(NLĐO) - Giữa biển nước mênh mông do triều cường và mưa lớn, nhiều tình nguyện viên ở TP Cần Thơ giúp người dân dắt xe, sửa xe và đưa họ qua vùng ngập sâu.

Cần Thơ: Triều cường vượt báo động, nhà dân ngập đến nửa người

(NLĐO) - Mực nước trên sông Hậu vượt báo động III, gây ngập nghiêm trọng tại nhiều khu vực nội ô TP Cần Thơ.

Hình ảnh trái ngược về triều cường ở Cần Thơ

(NLĐO)-Triều cường làm một số tuyến đường ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ bị ngập sâu. Ngược lại, Bến Ninh Kiều ở phường Ninh Kiều "an toàn" nhờ kè và âu thuyền

Cần Thơ ngập lụt triều cường mưa lớn
