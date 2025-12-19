HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Sáng 19-12, 3 hãng hàng không Bamboo Airways, Vietnam Airlines và Vietjet Air đã thực hiện các chuyến bay chính thức đầu tiên tại sân bay Long Thành

Trong đó, Vietnam Airlines khai thác máy bay thân rộng Boeing 787, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 15 phút, chở đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến sân bay Long Thành lúc 8 giờ.

Bamboo Airways và Vietjet Air sẽ sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật đến sân bay Long Thành lúc 8 giờ 40 phút cùng ngày.

Đây là 3 chuyến bay đầu tiên, đánh dấu cột mốc khai trương sân bay lớn nhất Việt Nam.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 6.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 7.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 8.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 9.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 10.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 11.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành - Ảnh 12.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành

Dịch vụ mặt đất cho máy bay của Vietnam Airlines sẽ do VIAGS đảm nhận, còn SAGS sẽ cung cấp dịch vụ mặt đất cho Bamboo Airways và Vietjet Air. 

Nhiên liệu hàng không cho máy bay Vietnam Airlines do SKYPEC cung ứng. Còn Bamboo Airways và Vietjet được yêu cầu rà soát, tính toán để bảo đảm đủ nhiên liệu cho chặng bay khứ hồi. Trong trường hợp cần thiết, hãng sẽ làm việc với SKYPEC để cấp nhiên liệu tại Long Thành.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước bước xuống từ chuyến bay đầu tiên



Đối với công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, VAECO sẽ thực hiện dịch vụ cho Vietnam Airlines. 

Còn Bamboo Airways và Vietjet Air chủ động tự bảo đảm hoặc làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ khi phát sinh nhu cầu.

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành đánh dấu cột mốc mới - Ảnh 1.

Toàn cảnh nhà ga - trái tim của sân bay Long Thành

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành đánh dấu cột mốc mới - Ảnh 2.

Giai đoạn 1 sân bay Long Thành với công suất 25 triệu khách/năm

Cục Hàng không yêu cầu các hãng chủ động phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị các điều kiện khai thác của hệ thống sân đường khu bay; chuẩn bị máy bay, tổ lái và các nhân viên kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu. Đồng thời, chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để thống nhất phương án cung cấp dịch vụ cho các chuyến bay ngày 19-12.

Theo ACV, Dự án thành phần 3 do ACV làm chủ đầu tư không chỉ đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất mà còn đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tiến độ so với hợp đồng.

Cụ thể, công trình nhà ga hành khách (gói thầu 5.10) đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị chuẩn bị cho khai thác thương mại nửa đầu năm 2026.

Các công trình hạ tầng giao thông nội cảng, cảnh quan… (gói thầu 4.8) đã cơ bản hoàn thành, các hệ thống cấp điện đã hoạt động. Công trình giao thông kết nối (gói thầu 6.12) đã hoàn thành, đảm bảo đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026.

Các công trình phụ trợ còn lại như nhà ga hàng hóa, đường CHC số 2 đã cơ bản hoàn thành phần nền xây dựng, đảm bảo tiến độ khai thác nửa đầu năm 2026.

Các công trình khu bay: Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, trang thiết bị, đèn hiệu (gói thầu 4.6, 4.7) đã hoàn thành và khai thác chuyến bay kỹ thuật đầu tiên bằng máy bay thân rộng Boeing 787 ngày 15-12.

Khi đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ trở thành một "sân bay xanh - thông minh" đạt chuẩn quốc tế 5 sao. Với các hạng mục công trình quy mô lớn tầm vóc quốc tế, sân bay Long Thành sẽ vận hành hiệu quả, an toàn tuyệt đối và mang lại trải nghiệm liền mạch trong một hành trình số vượt trội cho hành khách.


Tin liên quan

Khai trương chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp tại Đồng Nai

Khai trương chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp tại Đồng Nai

(NLĐO)- 9 công trình, dự án tại Đồng Nai sẽ đồng loạt khánh thành, khởi công, khởi động và thông xe kỹ thuật dịp 19-12

Phi công tiết lộ hậu trường 'xông đất' chưa từng có ở sân bay Long Thành

Theo phi công cơ trưởng Trần Tuấn Hưng, mục tiêu của chuyến bay không phải là tốc độ hay độ cao, mà là sự chính xác và đồng bộ.

Lý do dùng Boeing 787 bay kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành

(NLĐO)-Boeing 787 hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành giúp kiểm chứng, đánh giá toàn diện đường băng, đường lăn, sân đỗ và khu vực xung quanh

sân bay Tân Sơn Nhất sân bay Long Thành tỉnh đồng nai sân bay nội bài cảng hàng không quốc tế ACV chuyến bay đầu tiên
    Thông báo