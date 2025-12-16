Phi công tiết lộ hậu trường 'xông đất' chưa từng có ở sân bay Long Thành

"Dù là phi công bay 30 năm nhưng tôi rất hồi hộp. Tôi được điều khiển máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống Long Thành - công trình mang tính biểu tượng của đất nước. Thách thức lớn nhất không nằm ở thao tác điều khiển máy bay mà ở sự ăn khớp của cả hệ thống, kết nối tất cả các khâu để vận hành nhịp nhàng là bài toán khó nhất" - cơ trưởng Trần Tuấn Hưng chia sẻ sau khi cầm lái chiếc Boeing 787-9 Dreamliner tới Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chiều 15-12.

Phi công: "Tôi rất hồi hộp"

Chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN5001 được thực hiện bằng "siêu máy bay" Boeing 787-9 Dreamliner, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM lúc 15h20 và hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 16h. Tổ lái có 2 người, trong đó lái chính là phi công cơ trưởng Trần Tuấn Hưng - Phó Đội trưởng Đội bay Boeing 787 của Vietnam Airlines.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cho biết, trong 30 năm gắn bó với bầu trời và có hơn 22.000 giờ bay, ông Hưng đã thực hiện nhiều chuyến bay chuyên cơ phục vụ nguyên thủ quốc gia, kinh qua những chuyến bay giải cứu căng thẳng trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chuyến bay tới Long Thành cảm xúc rất khác.

"Tôi nhận nhiệm vụ cầm lái chuyến bay tới Long Thành cách đây 1 tuần, tôi rất vui. Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ càng, tôi đã họp bàn với các bộ phận, rà soát chi tiết các phương án. Tổ lái phải tập luyện bay SIM (buồng lái giả định) tại Tân Sơn Nhất, nghiên cứu tài liệu, phương thức bay mới, các tình huống có thể xảy ra tại một sân bay hoàn toàn mới" - cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cho hay.

Khoảnh khắc chuyến bay VN5001 bằng "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner chuẩn bị chạm bánh sân bay Long Thành. Ảnh: VNA.

Theo cơ trưởng Trần Tuấn Hưng, đây là chuyến bay kỹ thuật, khởi hành từ Tân Sơn Nhất. Nếu tính thời gian thực hiện đầy đủ quy trình theo kịch bản là 40 phút, nhưng thời gian bay thực tế chỉ khoảng 25 phút. Máy bay không chở khách thương mại, trên khoang có hơn 20 người, bao gồm phi hành đoàn, cơ quan giám sát hàng không, nhân viên kỹ thuật, kiểm soát viên không lưu...

"Mục tiêu của chuyến bay không phải là tốc độ hay độ cao, mà là sự chính xác và đồng bộ", vị cơ trưởng nói và cho biết đường băng, đường lăn, hệ thống kỹ thuật, quy trình phối hợp giữa các đơn vị… tất cả đều phải vận hành trơn tru, đảm bảo an toàn tuyệt đối như khai thác những chuyến bay thương mại bình thường.

“Khi máy bay giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống Long Thành, không khí trong buồng lái cũng lặng hơn. Tôi nhận được huấn lệnh từ đài chỉ huy không lưu. Nghe lời chào mừng tới sân bay Long Thành lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui; tiếp đó là những câu thoại quen thuộc, ngắn gọn và chuyên nghiệp, giống như các chuyến bay thường lệ khác.

Dù là phi công bay 30 năm nhưng tôi rất hồi hộp. Tôi được điều khiển chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Long Thành - công trình mang tính biểu tượng của đất nước”, cơ trưởng Trần Tuấn Hưng chia sẻ và nói thêm "thách thức lớn nhất không nằm ở thao tác điều khiển máy bay mà ở sự ăn khớp của cả hệ thống, kết nối tất cả các khâu để vận hành nhịp nhàng là bài toán khó nhất".

Phi hành đoàn thực hiện chuyến bay VN5001.

Lãnh đạo Vietnam Airlines và các đơn vị tặng hoa phi hành đoàn sau chuyến bay "xông đất" Long Thành.

Với phi công Trần Tuấn Hưng, chuyến bay đầu tiên đến Long Thành được cầm lái không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà còn trách nhiệm, niềm tự hào nghề nghiệp rất lớn. “Hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng là một khởi đầu rất đáng nhớ. Tôi tin trong tương lai Long Thành sẽ sánh ngang với các sân bay hiện đại trong khu vực”, vị cơ trưởng bày tỏ.

Sau khi hạ cánh, chiếc Boeing 787 lưu lại Long Thành khoảng 1 giờ để thực hiện các quy trình mặt đất giống như các chuyến bay thông thường. Sau đó, chuyến bay mang số hiệu VN5002 rời Long Thành về Tân Sơn Nhất, khép lại chuyến bay “xông đất” đầy ý nghĩa ngày 15/12.

Vì sao chọn máy bay Boeing 787?

Trước khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, chiếc Boeing 787 bay chở khách như thường lệ từ Hà Nội vào TPHCM. Sau khi chuyến bay kết thúc, máy bay được kiểm tra kỹ thuật, thay đổi phi hành đoàn, cơ trưởng Trần Tuấn Hưng điều hành chuyến bay VN5001 thực hiện "xông đất" Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Boeing 787 có sải cánh lớn và khả năng tạo nhiễu động mạnh hơn, cho phép đánh giá sát thực tế các yếu tố kỹ thuật, địa hình và điều kiện khí tượng sân bay mới. Ảnh: Duy Anh.

Trên thực tế, cự ly từ Tân Sơn Nhất tới Long Thành rất ngắn, đây là chuyến bay kiểm tra kỹ thuật và không chở khách. Thông thường hãng sẽ căn cứ vào cự ly chặng bay, số lượng hành khách để chọn máy bay khai thác, với chặng ngắn thì máy bay thân hẹp sẽ tối ưu chi phí vận hành. Vậy vì sao Vietnam Airlines lựa chọn "siêu máy bay" Boeing 787 để bay 25 phút từ Tân Sơn Nhất tới Long Thành?

Ông Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Đoàn trưởng Đoàn bay 919 - cho PV Tiền Phong biết, việc lựa chọn máy bay thân rộng Boeing 787 cho chặng bay rất ngắn giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành không phải là điều ngẫu nhiên. “Khai thác máy bay lớn luôn phức tạp hơn máy bay nhỏ. Chúng tôi cần kiểm chứng thực tế xem đường băng, đường lăn, sân đỗ và thiết bị tại Long Thành có đáp ứng đầy đủ yêu cầu khai thác tàu bay thân rộng hay không”, ông Giang lý giải.

Theo ông Giang, trong bối cảnh nhiều hạng mục của sân bay vẫn đang hoàn thiện, Boeing 787 với sải cánh lớn và khả năng tạo nhiễu động mạnh hơn, cho phép đánh giá sát thực tế các yếu tố kỹ thuật, địa hình và điều kiện khí tượng . Đây được xem là vấn đề quan trọng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối khi sân bay bước vào khai thác thương mại.

Không chỉ máy bay, việc lựa chọn phi công cho chuyến bay cũng có những tiêu chí rất khắt khe. Đoàn trưởng Đoàn bay 919 cho biết: "Phi công được chọn phải là người có nhiều kinh nghiệm, giờ bay tích lũy lớn. Đặc biệt, người được chọn chắc chắn phải là phi công giáo viên và thuộc bộ phận quản lý. Các tiêu chí này nhằm đảm bảo rằng phi công có thể ứng phó với những tình huống không tuân theo quy tắc hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý, vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật bay thông thường khi thực hiện chuyến bay đầu tiên tới Long Thành - sân bay vừa khai thác vừa thi công. Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra nên được lựa chọn".

Phối cảnh sân bay Long Thành khi hoàn thiện, đưa vào khai thác.

Ngay sau chuyến bay hạ cánh xuống Long Thành, các đơn vị liên quan đã họp đánh giá tổng thể dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. “Kết quả cho thấy toàn bộ quá trình thực hiện chuyến bay VN5001 diễn ra ổn định, các bộ phận phối hợp ăn ý, hệ thống vận hành tốt”, ông Giang nói.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cũng được giao nhiệm vụ thực hiện điều khiển chuyến bay thương mại đầu tiên diễn ra vào ngày 19/12 tới.