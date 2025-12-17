HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khai trương chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp tại Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- 9 công trình, dự án tại Đồng Nai sẽ đồng loạt khánh thành, khởi công, khởi động và thông xe kỹ thuật dịp 19-12

Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với cả nước, tỉnh Đồng Nai đã đăng ký các công trình, dự án sẽ khánh thành, khởi công, khởi động, thông xe kỹ thuật vào dịp 19-12-2025.

Khánh thành dự án Cảng hàng không Long Thành và loạt công trình tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Ngày 19-12, lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1)-Dự án thành phần 3 tại sân bay Long Thành

Theo đó, tỉnh Đồng Nai đăng ký tổ chức lễ khánh thành, khởi công, khởi động, thông xe kỹ thuật đối với 9 dự án. Trong đó, lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1)-Dự án thành phần 3 tại sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp.

Dự án Thành phần 3, Dự án đường Vành đai 3 - TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh, lễ khởi động dự án Khu Công nghiệp Bàu Cạn-Tân Hiệp (giai đoạn 1) là dự án được đăng ký để thực hiện tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, là điểm cầu trực tuyến.

Có 3 dự án nhà ở xã hội được đăng ký tổ chức lễ khởi công gồm: Dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai quy mô sử dụng đất 0,64 ha, xây dựng 1 block chung cư với quy mô 520 căn hộ; dự án nhà ở xã hội Khu dân cư liền kề Khu Công nghiệp Đồng Xoài I, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai có quy mô 282 căn nhà ở xã hội liền kề thấp tầng; dự án Khu chung cư cho người có thu nhập thấp lô CC-02 thuộc Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch (block A1, A3, A5, A10) xã Phước An, tỉnh Đồng Nai có quy mô 560 căn nhà ở xã hội…

2 dự án khu công nghiệp được đăng ký tổ chức khởi động gồm: Dự án Khu Công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) trên địa bàn các xã Long Phước, Phước Thái, tỉnh Đồng Nai với quy mô 1.000 ha; dự án Khu Công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) trên địa bàn xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai với diện tích 1.000 ha.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc khánh thành, khởi công, khởi động, thông xe kỹ thuật loạt dự án trên nhằm đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh, các đơn vị liên quan và nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng.

Tin liên quan

Sẽ có 245 dự án, công trình sẽ khởi công, khánh thành đồng loạt vào ngày 19-12

Sẽ có 245 dự án, công trình sẽ khởi công, khánh thành đồng loạt vào ngày 19-12

(NLĐO) - Sẽ có 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố sẽ khởi công, khánh thành vào ngày 19-12 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 19-12-2025, thông tuyến hơn 66 km đường Vành đai 3

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ 4 dự án thành phần vành đai 3 TPHCM, yêu cầu thông xe đúng hạn.

Hơn 14.000 người khẩn trương thi công để hoàn thành sân bay Long Thành trước 19-12

(NLĐO)- Hơn 14.000 kỹ sư, công nhân làm việc "3 ca, 4 kíp" với mục tiêu cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu sân bay Long Thành trước ngày 19-12.

sân bay Long Thành tỉnh đồng nai lễ khánh thành dự án đầu tư Khởi công thông xe kỹ thuật
