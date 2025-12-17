Khai trương chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp tại Đồng Nai

Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với cả nước, tỉnh Đồng Nai đã đăng ký các công trình, dự án sẽ khánh thành, khởi công, khởi động, thông xe kỹ thuật vào dịp 19-12-2025.

Ngày 19-12, lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1)-Dự án thành phần 3 tại sân bay Long Thành

Theo đó, tỉnh Đồng Nai đăng ký tổ chức lễ khánh thành, khởi công, khởi động, thông xe kỹ thuật đối với 9 dự án. Trong đó, lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1)-Dự án thành phần 3 tại sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp.

Dự án Thành phần 3, Dự án đường Vành đai 3 - TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh, lễ khởi động dự án Khu Công nghiệp Bàu Cạn-Tân Hiệp (giai đoạn 1) là dự án được đăng ký để thực hiện tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, là điểm cầu trực tuyến.

Có 3 dự án nhà ở xã hội được đăng ký tổ chức lễ khởi công gồm: Dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai quy mô sử dụng đất 0,64 ha, xây dựng 1 block chung cư với quy mô 520 căn hộ; dự án nhà ở xã hội Khu dân cư liền kề Khu Công nghiệp Đồng Xoài I, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai có quy mô 282 căn nhà ở xã hội liền kề thấp tầng; dự án Khu chung cư cho người có thu nhập thấp lô CC-02 thuộc Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch (block A1, A3, A5, A10) xã Phước An, tỉnh Đồng Nai có quy mô 560 căn nhà ở xã hội…

2 dự án khu công nghiệp được đăng ký tổ chức khởi động gồm: Dự án Khu Công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) trên địa bàn các xã Long Phước, Phước Thái, tỉnh Đồng Nai với quy mô 1.000 ha; dự án Khu Công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) trên địa bàn xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai với diện tích 1.000 ha.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc khánh thành, khởi công, khởi động, thông xe kỹ thuật loạt dự án trên nhằm đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh, các đơn vị liên quan và nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng.