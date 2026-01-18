Hình ảnh "Công xưởng hạnh phúc" ở xã Bàu Bàng, TPHCM trong sáng 18-1

(NLĐO) - Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đơn vị với đời sống nhân dân.
Ngày 18-1, tại Quảng trường Trung tâm Hành chính xã Bàu Bàng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Bàng phối hợp với Báo Người Lao Động cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và "Công xưởng hạnh phúc" nhằm tạo sân chơi giải trí, cũng như chăm lo cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
CLIP: Chương trình "Công xưởng hạnh phúc" và "Tết sum vầy" tại xã Bàu Bàng
Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam,l đã diễn ra sôi nổi tại 8 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Chương trình thu hút sự tham dự của hàng chục ngàn người lao động, với các hoạt động hấp dẫn như gameshow thi đấu cho người lao động thuộc các phân xưởng, chuyền sản xuất trong công ty với các trò chơi vận động vui nhộn, hấp dẫn và đầy kịch tính. Người lao động còn được nhận nhiều giải thưởng từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Với sự đồng hành của Shopee Việt Nam và các nhãn hàng tham gia, chương trình còn mang đến những hoạt động thú vị khác như bốc thăm may mắn với phần thưởng là các voucher mua sắm trên Shopee trị giá 500.000 đồng, cùng các giải thưởng bốc thăm gồm 1 nhẫn vàng SJC 5 phân và 1 voucher máy lạnh trị giá 10 triệu đồng.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)