Lao động

Hình ảnh "Công xưởng hạnh phúc" ở xã Bàu Bàng, TPHCM trong sáng 18-1

Thanh Thảo

(NLĐO) - Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đơn vị với đời sống nhân dân.

Ngày 18-1, tại Quảng trường Trung tâm Hành chính xã Bàu Bàng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Bàng phối hợp với Báo Người Lao Động cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và "Công xưởng hạnh phúc" nhằm tạo sân chơi giải trí, cũng như chăm lo cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Công xưởng hạnh phúc" đến với công nhân, người dân xã Bàu Bàng (TPHCM) - Ảnh 1.

Chương trình được tổ chức trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Công xưởng hạnh phúc" đến với công nhân, người dân xã Bàu Bàng (TPHCM) - Ảnh 2.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Bàng nhấn mạnh chương trình là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Dịp này, Ban Tổ chức đã trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo và trao 20 phần quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

"Công xưởng hạnh phúc" đến với công nhân, người dân xã Bàu Bàng (TPHCM) - Ảnh 3.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần để người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

"Công xưởng hạnh phúc" đến với công nhân, người dân xã Bàu Bàng (TPHCM) - Ảnh 4.

Chương trình "Công xưởng hạnh phúc" thu hút đông đảo người lao động tham gia

"Công xưởng hạnh phúc" đến với công nhân, người dân xã Bàu Bàng (TPHCM) - Ảnh 5.

Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình tổ chức các gian hàng phúc lợi, gian hàng giảm giá, tạo điều kiện để người dân mua sắm Tết với chi phí phù hợp. Các gian hàng này được bày bán xuyên suốt trong ngày 18-1.

"Công xưởng hạnh phúc" đến với công nhân, người dân xã Bàu Bàng (TPHCM) - Ảnh 7.

Hiện trên địa bàn xã Bàu Bàng có khoảng 25.000 CNLĐ, dịp Tết 2026 này tổ chức Công đoàn đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, với tổng kinh phí dự kiến trên 12 tỉ đồng.

"Công xưởng hạnh phúc" đến với công nhân, người dân xã Bàu Bàng (TPHCM) - Ảnh 8.

Trong đó, trao khoảng 3.000 phần quà Tết, mỗi phần 1 triệu đồng, 150 phần quà thông qua hình thức mua hàng trực tuyến, mỗi phần 500.000 đồng, gần 100 vé tàu, vé xe, vé máy bay hỗ trợ công nhân về quê đón Tết.

"Công xưởng hạnh phúc" đến với công nhân, người dân xã Bàu Bàng (TPHCM) - Ảnh 10.

Tính đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp báo cáo cơ bản hoàn thành việc chi trả lương tháng 1-2026 trước Tết và phần lớn các doanh nghiệp đều có tiền thưởng cuối năm; tổng tiền thưởng tại các doanh nghiệp trên địa bàn xã ước đạt trên 90 tỉ đồng.

CLIP: Chương trình "Công xưởng hạnh phúc" và "Tết sum vầy" tại xã Bàu Bàng

Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam,l đã diễn ra sôi nổi tại 8 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. 

Chương trình thu hút sự tham dự của hàng chục ngàn người lao động, với các hoạt động hấp dẫn như gameshow thi đấu cho người lao động thuộc các phân xưởng, chuyền sản xuất trong công ty với các trò chơi vận động vui nhộn, hấp dẫn và đầy kịch tính. Người lao động còn được nhận nhiều giải thưởng từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Với sự đồng hành của Shopee Việt Nam và các nhãn hàng tham gia, chương trình còn mang đến những hoạt động thú vị khác như bốc thăm may mắn với phần thưởng là các voucher mua sắm trên Shopee trị giá 500.000 đồng, cùng các giải thưởng bốc thăm gồm 1 nhẫn vàng SJC 5 phân và 1 voucher máy lạnh trị giá 10 triệu đồng.


