Hình ảnh "Công xưởng hạnh phúc" ở xã Bàu Bàng, TPHCM trong sáng 18-1

Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam,l đã diễn ra sôi nổi tại 8 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Chương trình thu hút sự tham dự của hàng chục ngàn người lao động, với các hoạt động hấp dẫn như gameshow thi đấu cho người lao động thuộc các phân xưởng, chuyền sản xuất trong công ty với các trò chơi vận động vui nhộn, hấp dẫn và đầy kịch tính. Người lao động còn được nhận nhiều giải thưởng từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Với sự đồng hành của Shopee Việt Nam và các nhãn hàng tham gia, chương trình còn mang đến những hoạt động thú vị khác như bốc thăm may mắn với phần thưởng là các voucher mua sắm trên Shopee trị giá 500.000 đồng, cùng các giải thưởng bốc thăm gồm 1 nhẫn vàng SJC 5 phân và 1 voucher máy lạnh trị giá 10 triệu đồng.

