Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc"

Ngày 6-12, chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam, đã diễn ra sôi nổi tại Công ty Luxshare - ICT (KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Ninh). Hàng ngàn công nhân đã có mặt để cổ vũ, tham gia và tận hưởng không khí hào hứng của sự kiện.



Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam, thu hút hàng ngàn công nhân tham gia.

Tại Công ty Luxshare - ICT, nhiều đội thi đại diện các phân xưởng tham dự nhiều trò chơi vận động được thiết kế riêng cho môi trường công xưởng, kết hợp yếu tố kỹ năng - tốc độ - tinh thần đồng đội, tạo nên những màn thi đấu kịch tính và nhiều tiếng cười.

Đội quán quân của chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" được nhận giải thưởng 10 triệu đồng; giải nhì 5 triệu đồng; giải ba 3 triệu đồng; 5 giải khuyến khích - 1 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn có các trò chơi dành cho khán giả tham gia cổ vũ, với giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 3 triệu đồng; 2 triệu đồng; 1 triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Ở phần bốc thăm may mắn cuối chương trình, nhiều phần quà giá trị như phiếu mua hàng, tủ lạnh, vàng, điện thoại iPhone 17 Pro Max… đã tìm được chủ nhân.

Các đội chơi được tham gia những trò chơi tinh thần đồng đội và vui nhộn

Sau các phần thi sôi động, tối 6-12, người lao động tại chương trình được giao lưu với ca sĩ Hoà Minzy, diễn viên Mạc Đăng Khoa, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm… Các tiết mục nghệ thuật và giao lưu vui nhộn khiến nhiều người lao động phấn khích.

Đánh giá về chương trình, chị Lương Thị Hạnh (32 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết chương trình thực sự là món quà tinh thần dành cho công nhân sau những ngày làm việc mệt nhọc. Không khí vui nhộn, trò chơi sôi động và các hoạt động gắn kết giúp mọi người xua tan căng thẳng, nạp lại năng lượng.

Công ty Luxshare - ICT với hàng chục ngàn người lao động chuyên sản xuất linh kiện điện tử, cáp kết nối, thiết bị viễn thông và lắp ráp các sản phẩm công nghệ cao cho nhiều thương hiệu lớn trên thế giới.



Theo chị Hạnh, chương trình vừa bổ ích vừa tạo nhiều tiếng cười, khiến công nhân cảm thấy được quan tâm và trân trọng. "Một ngày quá tuyệt vời cùng đồng đội. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chương trình thiết thực như thế này trong thời gian tới"- chị Hạnh bày tỏ.

Đại diện Ban tổ chức cho biết chương trình hướng đến mục tiêu mang lại niềm vui, tinh thần gắn kết và cơ hội tăng thu nhập cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Công ty Luxshare - ICT là điểm đến đầu tiên trong chuỗi hoạt động của chương trình tại Bắc Ninh.

Người lao động tham dự chương trình nhiều trò chơi vận động

Các trò chơi được kết hợp yếu tố kỹ năng - tốc độ - tinh thần đồng đội, tạo nên những màn thi đấu kịch tính và nhiều tiếng cười.

Các đội chơi rất tập trung trong từng trò chơi

Niềm vui vỡ oà của đội chiến thắng

Ban tổ chức cũng dành nhiều phần quà giá giá trị cho các cổ động viên gặp may mắn

Ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, trao giải nhất cho đội cổ động viên nhiệt tình nhất