Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc"

Nguyễn Hưởng - Hải Anh

(NLĐO)- Hàng ngàn công nhân đã có mặt tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" để tham gia và tận hưởng không khí hào hứng của sự kiện.

Ngày 6-12, chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam, đã diễn ra sôi nổi tại Công ty Luxshare - ICT (KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Ninh). Hàng ngàn công nhân đã có mặt để cổ vũ, tham gia và tận hưởng không khí hào hứng của sự kiện.

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 1.

Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam, thu hút hàng ngàn công nhân tham gia.

Tại Công ty Luxshare - ICT, nhiều đội thi đại diện các phân xưởng tham dự nhiều trò chơi vận động được thiết kế riêng cho môi trường công xưởng, kết hợp yếu tố kỹ năng - tốc độ - tinh thần đồng đội, tạo nên những màn thi đấu kịch tính và nhiều tiếng cười.

Đội quán quân của chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" được nhận giải thưởng 10 triệu đồng; giải nhì 5 triệu đồng; giải ba 3 triệu đồng; 5 giải khuyến khích - 1 triệu đồng/giải. 

Ngoài ra, Ban tổ chức còn có các trò chơi dành cho khán giả tham gia cổ vũ, với giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 3 triệu đồng; 2 triệu đồng; 1 triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Ở phần bốc thăm may mắn cuối chương trình, nhiều phần quà giá trị như phiếu mua hàng, tủ lạnh, vàng, điện thoại iPhone 17 Pro Max… đã tìm được chủ nhân.

Các đội chơi được tham gia những trò chơi tinh thần đồng đội và vui nhộn

Sau các phần thi sôi động, tối 6-12, người lao động tại chương trình được giao lưu với ca sĩ Hoà Minzy, diễn viên Mạc Đăng Khoa, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm… Các tiết mục nghệ thuật và giao lưu vui nhộn khiến nhiều người lao động phấn khích.

Đánh giá về chương trình, chị Lương Thị Hạnh (32 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết chương trình thực sự là món quà tinh thần dành cho công nhân sau những ngày làm việc mệt nhọc. Không khí vui nhộn, trò chơi sôi động và các hoạt động gắn kết giúp mọi người xua tan căng thẳng, nạp lại năng lượng.

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 2.

Công ty Luxshare - ICT với hàng chục ngàn người lao động chuyên sản xuất linh kiện điện tử, cáp kết nối, thiết bị viễn thông và lắp ráp các sản phẩm công nghệ cao cho nhiều thương hiệu lớn trên thế giới.

Theo chị Hạnh, chương trình vừa bổ ích vừa tạo nhiều tiếng cười, khiến công nhân cảm thấy được quan tâm và trân trọng. "Một ngày quá tuyệt vời cùng đồng đội. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chương trình thiết thực như thế này trong thời gian tới"- chị Hạnh bày tỏ.

Đại diện Ban tổ chức cho biết chương trình hướng đến mục tiêu mang lại niềm vui, tinh thần gắn kết và cơ hội tăng thu nhập cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Công ty Luxshare - ICT là điểm đến đầu tiên trong chuỗi hoạt động của chương trình tại Bắc Ninh.

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 3.

Người lao động tham dự chương trình nhiều trò chơi vận động

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 4.

Các trò chơi được kết hợp yếu tố kỹ năng - tốc độ - tinh thần đồng đội, tạo nên những màn thi đấu kịch tính và nhiều tiếng cười.

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 5.

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 6.

Các đội chơi rất tập trung trong từng trò chơi

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 7.

Niềm vui vỡ oà của đội chiến thắng

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 8.

Ban tổ chức cũng dành nhiều phần quà giá giá trị cho các cổ động viên gặp may mắn

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 9.

Ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, trao giải nhất cho đội cổ động viên nhiệt tình nhất

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" - Ảnh 10.

Sau Công ty Luxshare - ICT, chương trình sẽ còn tổ chức tại nhiều công ty khác trên địa bàn Bắc Ninh

Tin liên quan

"Công xưởng hạnh phúc": Nâng chất lượng sống cho người lao động

"Công xưởng hạnh phúc": Nâng chất lượng sống cho người lao động

Việc cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động cần sự vào cuộc đồng bộ của doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương

Người lao động vui hết mình tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc"

(NLĐO) - Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty Big Vision Network tổ chức, Shopee tài trợ

Sân chơi "Công xưởng hạnh phúc" đến với Công ty Ampacs International

(NLĐO) - Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee – Công xưởng hạnh phúc" đã mang không khí sôi động đến Công ty Ampacs International tại KCN Bàu Bàng

Báo Người Lao Động người lao động Shopee công nhân Công xưởng hạnh phúc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo