Du lịch xanh

Hình ảnh cuộc khảo sát qui mô tại các điểm du lịch ở Vĩnh Long

Uyển Nhi

(NLĐO) - Ngày 31-3, Saigontourist Group phối hợp cùng tỉnh Vĩnh Long khảo sát nhiều điểm du lịch nhằm xây dựng sản phẩm đặc trưng và tăng cường liên kết vùng.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa TP HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng không gian du lịch và phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa- sinh thái. 

Đoàn khảo sát quy tụ lãnh đạo ngành du lịch hai địa phương, Hiệp hội Du lịch, Saigontourist Group, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị lữ hành, truyền thông.

Ông Andreas Forg, du khách đến từ Đức

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã khảo sát hàng loạt điểm đến mang đậm dấu ấn miệt vườn và làng nghề. 

Tại phường An Hội, đoàn tham quan chợ Nhơn Thạnh, trải nghiệm du lịch cộng đồng, tìm hiểu nghề dệt chiếu thủ công, quy trình sản xuất sản phẩm từ dừa và thưởng thức đờn ca tài tử Nam Bộ. Nhiều du khách quốc tế tỏ ra thích thú với trải nghiệm này. 

Ông Andreas Forg, du khách đến từ Đức, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam trong chuyến đi kéo dài khoảng 3 tuần. Tôi đang ở chặng cuối tại TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long trước khi quay trở lại châu Âu. Tôi rất thích nơi này. Đồ ăn và thức uống ở đây đều ngon, đặc biệt là trái cây và sô cô la. Tôi biết đến địa điểm hiện tại thông qua hướng dẫn viên.”

Ông Trần Bá Sanh- Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Vĩnh Long dẫn đoàn khảo sát tham quan, giới thiệu khu du lịch Lan Vương.

Đoàn cũng mở rộng khảo sát sang các điểm văn hóa đặc sắc như danh thắng ao Bà Om, không gian phum, sóc của đồng bào Khmer, thưởng thức nghệ thuật múa dân gian Khmer.

Bên cạnh đó, mô hình Nhà gốm Tư Buôi- sáng tạo từ nghề gạch gốm truyền thống- được đánh giá là hướng đi tiềm năng cho du lịch trải nghiệm làng nghề. 

Chia sẻ với đoàn khảo sát, ông Nguyễn Văn Bui- chủ cơ sở cho biết: “Gốm đỏ Vĩnh Long là loại gốm đặc biệt, màu sắc đa dạng, không chỉ nổi tại địa phương mà còn hấp dẫn với nhiều du khách nước ngoài. Màu hồng phấn không chỗ nào làm được, chỉ ở đây mới có thôi".

Qua buổi khảo sát, các bên tập trung đánh giá khả năng phát triển các dòng sản phẩm chủ lực như du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa- cộng đồng, hướng tới phục vụ cả khách nội địa và quốc tế.

Tham dự buổi toạ đàm có nhiều chuyên gia về lĩnh vực phát triển du lịch 

Phát biểu về chương trình khảo sát, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group nhấn mạnh: “Chương trình khảo sát tại Vĩnh Long là bước đi cụ thể nhằm tiếp tục hiện thực hóa chiến lược tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa TP HCM và các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Saigontourist Group mong muốn đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Long trong việc đánh giá tiềm năng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần phát huy giá trị tài nguyên bản địa, nâng cao sức cạnh tranh điểm đến và phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với cộng đồng”.

Những điệu múa uyển chuyển của các thiếu nữ Khmer trong không gian văn hóa tại Khu danh thắng quốc gia Ao Bà Om. Đây là nét đẹp truyền thống luôn được gìn giữ và phát huy trong các dịp lễ hội tại địa phương.

Cùng ngày, đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Liên kết, hợp tác phát triển tour - tuyến, sản phẩm du lịch tại Vĩnh Long”, nhằm thảo luận định hướng phát triển sản phẩm, kết nối tour tuyến giữa TPHCM và Vĩnh Long, cũng như giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: “Vĩnh Long sở hữu lợi thế về tài nguyên sinh thái sông nước, văn hóa miệt vườn và hệ thống làng nghề truyền thống đa dạng. Vấn đề đặt ra không chỉ là khai thác mà còn phải tổ chức lại sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp, có chiều sâu trải nghiệm và gắn với câu chuyện văn hóa bản địa. Việc hợp tác với Saigontourist Group sẽ giúp địa phương tiếp cận thị trường tốt hơn và nâng cao năng lực phát triển sản phẩm”.

Nghệ nhân làng nghề dệt chiếu tại chợ Nhơn Thạnh hướng dẫn du khách các thao tác dệt chiếu thủ công truyền thống. Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm văn hóa tiêu biểu của du khách khi đến với du lịch cộng đồng tại phường An Hội.

Chuyến khảo sát là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa hai bên, kỳ vọng hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, gia tăng liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, từ năm 2018, Saigontourist Group đã đầu tư khách sạn 4 sao tại địa phương, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao năng lực phục vụ du khách.

