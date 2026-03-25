Ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp "ngược dòng" ngoạn mục

Ngày 25-3, tại buổi giao ban báo chí tháng 3-2026, ông Nguyễn Phi Đa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhịp độ sản xuất tại các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp trở lại.

Quang cảnh buổi họp giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HẢI ĐƯỞNG

Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,5% so với cùng kỳ; hoạt động xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng khi mang về 2,25 tỉ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường nội địa cũng diễn biến sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 72.300 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ngành du lịch đất sen hồng Đồng Tháp đã có cú "ngược dòng" ngoạn mục khi đón 3,2 triệu lượt khách, mang về doanh thu 1.550 tỉ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ.

Xác định hạ tầng giao thông là mạch máu phát triển, Đồng Tháp đang dồn lực cho các dự án trọng điểm.

Dự án Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 đã hoàn thành trên 70% khối lượng; cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh cũng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đạt 98,4%.

Để đảm bảo các đại công trường không "đói" vật liệu, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chủ động phối hợp cùng các bộ, ngành và doanh nghiệp khảo sát các mỏ cát tại xã Mỹ An Hưng, phường Cao Lãnh và xã Thường Phước với trữ lượng dự kiến 4 triệu m3. Đây là bước đi chủ động nhằm hiện thực hóa phương châm "không để bị động cả năm".

Ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp có cú "ngược dòng" ngoạn mục trong 3 tháng đầu năm 2026. Ảnh: NHA MÂN

Cũng theo ông Nguyễn Phi Đa, bên cạnh phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được thực hiện bài bản. Tỉnh đã chi hơn 53,5 tỉ đồng chăm lo Tết cho nhân dân.

Công tác chuyển đổi số cũng đạt bước tiến dài với tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt trên 98%, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.