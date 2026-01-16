Hình ảnh Đà Lạt rộn ràng khai hội Mai anh đào

Quảng trường Lâm Viên rộn ràng trong đêm khai mạc Lễ hội hoa Mai anh đào.

Tối 16-1, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 tại Quảng trường Lâm Viên.



Hàng ngàn người dân và du khách tập trung về Quảng trường Lâm Viên xem khai mạc Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026.

Mặc dù phải đến 20 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng từ chiều tối, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về Quảng trường Lâm Viên để tìm được vị trí tốt đón xem diva Hồng Nhung, Quang Dũng và các ca sĩ khác biểu diễn.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 diễn ra từ ngày 16-1 đến ngày 5-2 với chủ đề "Hội tụ sắc xuân". Đây là hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Festival Hoa Đà Lạt năm 2026; khẳng định Đà Lạt, Lâm Đồng không chỉ là điểm đến xanh, sạch, đẹp mà còn là trung tâm của các lễ hội, sáng tạo và kết nối.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Theo bà Loan, hoa Mai anh đào từ lâu đã trở thành một biểu tượng đặc trưng, một nét riêng có trong tâm thức, trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Cùng với hàng ngàn loài hoa khác, hoa Mai anh đào đã góp phần dệt nên một vùng đất Đà Lạt ngàn hoa - vùng đất của sự bình yên, lãng mạn, mộng mơ, hội tụ, với những con người Lâm Đồng hiền hòa, thanh lịch, mến khách và nghĩa tình.

Lễ khai mạc Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026.

Thời gian qua, phường Xuân Hương - Đà Lạt đã chủ trì, phối hợp với các phường lân cận cùng chăm sóc, giữ gìn hàng triệu cây Mai anh đào đã được trồng, phát triển trong vòng 25 năm qua của các thế hệ đi trước. Địa phương đã thực hiện "Bản đồ giới thiệu các điểm đến ngắm hoa Mai anh đào" kết nối các không gian trải nghiệm tuyệt đẹp.

Lãnh đạo địa phương kỳ vọng lễ hội góp phần nâng tầm hình ảnh và thương hiệu du lịch Lâm Đồng; lan tỏa thông điệp về trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, với phương châm "nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa".

Khu vực Quảng trường Lâm Viên kín chỗ người xem lễ khai mạc.

"Mỗi tổ dân phố, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học.... cùng chung tay tạo thêm nhiều không gian xanh, nhiều góc hoa đẹp để cùng tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026", Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc

Mặc dù thời tiết Đà Lạt khá lạnh nhưng hàng ngàn người dân và du khách vẫn hào hứng tham gia

Nhiều người đến sớm để có được vị trí tốt xem các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ khai mạc.

