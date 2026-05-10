Hình ảnh đáng yêu của công dân "nhí" tại TPHCM lần đầu làm căn cước

Những ngày này, tại khu vực tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước của Công an xã Bình Chánh, TPHCM, hình ảnh nhiều em nhỏ tay cầm hộp sữa, bánh kẹo trong lúc chờ làm thủ tục đã tạo nên không khí gần gũi, thân thiện.

Cán bộ Công an xã Bình Chánh tận tình hỗ trợ, giúp nhiều em nhỏ thoải mái hơn trong lần đầu làm căn cước

Cán bộ Công an xã Bình Chánh chuẩn bị sữa, bánh ngọt và bánh kẹo phục vụ các em nhỏ đến làm căn cước lần đầu

Không còn vẻ căng thẳng thường thấy ở nơi làm thủ tục hành chính, nhiều công dân "nhí" sau khi được cán bộ công an ân cần hướng dẫn, trò chuyện đã nhanh chóng thoải mái hơn khi chụp ảnh, lấy dấu vân tay để làm căn cước lần đầu.

Nhiều công dân "nhí” được phụ huynh đưa đến làm thủ tục cấp căn cước

Cán bộ phát sữa, bánh ngọt cho các công dân "nhí” trong lúc chờ làm thủ tục cấp căn cước lần đầu.

Hoạt động này được triển khai trong đợt cao điểm của Công an TPHCM về cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi. Trong đó, nhóm học sinh chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026 được ưu tiên hỗ trợ nhằm bảo đảm hoàn tất giấy tờ đúng thời gian, phục vụ học tập, thi cử và các giao dịch trên môi trường số.

Các em nhỏ thích thú thưởng thức bánh, sữa trong lúc chờ đến lượt làm thủ tục

Theo kế hoạch, Công an xã Bình Chánh tổ chức tiếp nhận hồ sơ liên tục từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ và buổi tối từ 18 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, kéo dài đến hết ngày 15-5-2026.

Không chỉ tăng cường cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên suốt ngoài giờ hành chính, đơn vị còn chủ động chuẩn bị bánh ngọt, sữa và bánh kẹo để phục vụ các em nhỏ khi đến làm thủ tục lần đầu.

Cán bộ công an tận tình hướng dẫn các em nhỏ chụp ảnh, lăn tay và hoàn tất thủ tục cấp căn cước lần đầu

Theo ghi nhận, nhiều em nhỏ ban đầu còn khá hồi hộp khi bước vào khu vực thu nhận hồ sơ, đặc biệt ở các khâu chụp ảnh và lấy dấu vân tay. Một số em liên tục hỏi lại phụ huynh hoặc nép sát cha mẹ vì chưa quen với các thủ tục hành chính.

Tại khu vực tiếp nhận, cán bộ công an vừa hướng dẫn quy trình, vừa nhẹ nhàng trò chuyện để các em bớt căng thẳng. Những hộp sữa, phần bánh nhỏ được chuẩn bị sẵn cũng giúp nhiều "công dân nhí" nhanh chóng thoải mái trong lúc chờ đến lượt làm thủ tục.

Cán bộ công an hỗ trợ phụ huynh kê khai thông tin để hoàn tất hồ sơ cấp căn cước cho trẻ em

Một số phụ huynh tranh thủ chỉnh lại tóc, quần áo cho con trước khi chụp ảnh căn cước, trong khi cán bộ công an tận tình hướng dẫn các em đặt tay lấy dấu vân tay đúng vị trí để hoàn tất hồ sơ nhanh chóng.

Đưa hai con 13 tuổi và 7 tuổi đến làm căn cước, chị Phùng Ngọc Thảo (ngụ ấp 12) cho biết ban đầu bé nhỏ trong nhà khá lo lắng vì lần đầu đi làm giấy tờ.

"Bé nhỏ nhà tôi lúc đầu hơi sợ, không dám vào khu vực chụp ảnh. Nhưng được các anh công an hỏi han, hướng dẫn nhẹ nhàng rồi cho bánh, sữa nên bé vui vẻ hơn hẳn. Thủ tục cũng được hỗ trợ nhanh nên phụ huynh đỡ vất vả chờ đợi" - chị Thảo chia sẻ.

Đợt cao điểm cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho trẻ em được Công an xã Bình Chánh triển khai liên tục đến hết ngày 15-5-2026.

Theo Công an xã Bình Chánh, qua theo dõi thực tế, lượng trẻ em đến làm căn cước trong giờ hành chính không nhiều do các em phải đến trường. Trong khi đó, buổi tối, cuối tuần và ngày lễ là thời điểm phụ huynh có thời gian nghỉ để đưa con đi làm giấy tờ.

Từ thực tế đó, đơn vị đã chủ động triển khai đợt cao điểm ngoài giờ hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn.

Không khí thân thiện tại khu vực tiếp nhận hồ sơ giúp nhiều công dân "nhí” bớt hồi hộp khi làm giấy tờ

Để hạn chế tình trạng ùn ứ hồ sơ vào giờ cao điểm, lực lượng công an xã chủ động phân luồng, hỗ trợ người dân kê khai thông tin từ sớm; đồng thời tăng cường cán bộ tại các khâu chụp ảnh, lấy dấu vân tay và hoàn tất thủ tục. Khu vực tiếp nhận hồ sơ cũng được sắp xếp khoa học, linh hoạt; ưu tiên hỗ trợ trẻ nhỏ và phụ huynh có con đi cùng.

Song song đó, Công an xã Bình Chánh còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và trường học trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo rộng rãi thời gian thực hiện để phụ huynh chủ động sắp xếp đưa con em đến làm căn cước đúng thời gian quy định.