Bạn đọc

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo tới người dân

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM xác định triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm “quyết liệt – đồng bộ – triệt để – không để tái diễn”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các phòng nghiệp vụ đã phối hợp Ban Chỉ đạo 138 các địa phương tổ chức lễ phát động cao điểm ra quân bóc gỡ quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn, nhằm lập lại mỹ quan đô thị và bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng loạt ra quân

Thời gian qua, tình trạng treo, dán, vẽ quảng cáo trái phép vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại các tuyến đường lớn và khu dân cư đông đúc. Nhiều nội dung liên quan đến cho vay tài chính, “tín dụng đen”, tuyển dụng không rõ nguồn gốc bị các đối tượng lợi dụng để tiếp cận người dân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 1.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 2.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 3.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 4.

Công an TPHCM đồng loạt ra quân ở các địa bàn

Công an TPHCM xác định triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm “quyết liệt – đồng bộ – triệt để – không để tái diễn”. 

Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; vận động cộng đồng cùng tham gia bóc gỡ, xóa bỏ các sản phẩm quảng cáo sai quy định. Đặc biệt, các nội dung, số điện thoại có dấu hiệu liên quan “tín dụng đen”, lừa đảo sẽ được rà soát, thu thập và xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 5.

Vận động người dân cùng tham gia

Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong việc kiểm tra, thống kê, xử lý triệt để các điểm vi phạm, bảo đảm không tái phát sinh.

Hoạt động bóc gỡ quảng cáo được duy trì thường xuyên, gắn với các phong trào như “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, qua đó phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên và lực lượng công an trong phục vụ nhân dân.

Ngay trong ngày đầu ra quân vào sáng 2-5, Công an xã Bình Hưng phối hợp Đoàn Thanh niên xã xử lý hơn 400 tờ rơi, sticker và biển quảng cáo dán sai quy định trên trụ điện, cột đèn, tường rào và nhiều công trình công cộng.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 6.

Công an xã Bình Hưng (TPHCM) trong ngày đầu ra quân

Song song với đó, các tổ công tác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi và chấp hành quy định về trật tự đô thị tại nơi cư trú.

Tăng cường kiểm tra chung cư, cơ sở lưu trú

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM cũng tăng cường kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các chung cư, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Hoạt động này nhằm phục vụ điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, quản lý nhân khẩu và bảo đảm an ninh trật tự tại các khu đô thị, chung cư.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 7.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 8.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 9.

Công an TPHCM mở cao điểm và ra khuyến cáo, người dân cần biết - Ảnh 10.

Công an TPHCM kiểm tra chung cư, cơ sở lưu trú

Thông qua kiểm tra, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến cư dân về tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; đồng thời cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, kịp thời điều chỉnh các thông tin cư trú trên hệ thống.

Công an TPHCM đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về cư trú, kinh doanh và phòng cháy chữa cháy; nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý, góp phần giữ gìn môi trường sống an toàn.

Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, giúp giảm giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý cư trú trên địa bàn.

Trước đó, trong ngày 30-4, chỉ riêng việc kiểm tra 24 căn hộ 2 chung cư The View, chung cư Sơn Thịnh 9 trên địa bàn phường Vũng Tàu, phường Bình Dương (TPHCM) lực lượng chức  năng ghi nhận có 133 nhân khẩu đang cư trú (84 nhân khẩu người Việt Nam, 29 nhân khẩu người Nước ngoài) vi phạm không đăng ký cư trú.

Công an TPHCM khuyến cáo các trường hợp chưa đăng ký cư trú, chưa tải ứng dụng VneID, chưa làm định danh điện tử mức độ 2 liện hệ Công an phường nơi cư trú hoặc Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM để được hướng dẫn thực hiện.

Công an TPHCM bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ 30-4

(NLĐO) - Công an TPHCM đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong suốt kỳ nghỉ lễ 4 ngày

