Hình ảnh đầy xúc động của người khuyết tật trong ngày đặc biệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hình ảnh đầy xúc động của người khuyết tật trong ngày đặc biệt

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Nhiều nhà hảo tâm đã đồng hành cùng người khuyết tật trong ngày đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TPHCM).

Sáng 16-4, nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM và nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Hành trình yêu thương – Tự tin tỏa sáng" đầy ý nghĩa và ấm áp.

Hình ảnh đầy xúc động của người khuyết tật trong ngày đặc biệt - Ảnh 1.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội - Sở Y tế TPHCM, phát biểu tại chương trình

Bà Phạm Thị Hồng Phượng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần vượt khó của các học viên. 

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 234 người khuyết tật (gồm 185 nam và 49 nữ). Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe và tâm lý, các học viên tại đây vẫn không ngừng nỗ lực để khẳng định giá trị bản thân.

Hình ảnh đầy xúc động của người khuyết tật trong ngày đặc biệt - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Hồng Phượng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, nhận món quà ý nghĩa từ nhà hảo tâm

Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc đưa vào hoạt động phòng tập vật lý trị liệu hiện đại. Hiện nay, nhu cầu tập luyện để phục hồi vận động của người khuyết tật tại đơn vị là rất lớn và thường xuyên.

Hình ảnh đầy xúc động của người khuyết tật trong ngày đặc biệt - Ảnh 3.

Niềm vui của người khuyết tật trong ngày đặc biệt

"Nhiều cô bác, anh chị em cần được hỗ trợ lâu dài với các bài tập chuyên sâu để giảm đau, phòng ngừa biến chứng và từng bước lấy lại khả năng sinh hoạt độc lập. Sự hỗ trợ từ Công ty Nutifood và các mạnh thường quân không chỉ là giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các đối tượng kiên trì tập luyện" - bà Phượng nhấn mạnh.

Hình ảnh đầy xúc động của người khuyết tật trong ngày đặc biệt - Ảnh 4.

Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM và các nhà hảo tâm

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội - Sở Y tế TPHCM, khẳng định công tác chăm sóc người khuyết tật luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Hình ảnh đầy xúc động của người khuyết tật trong ngày đặc biệt - Ảnh 5.

Đại diện Sở Y tế TPHCM xúc động khi nhân viên tập vật lý trị liệu cho người khuyết tật

Báo cáo cho thấy trong quý I/2026, trung tâm đã tổ chức khám, điều trị cho hàng trăm lượt người, phối hợp thực hiện cấp thuốc BHYT cho 258 lượt bệnh nhân. Đặc biệt, tỉ lệ hài lòng của người khuyết tật đối với công tác chăm sóc tại đây đạt mức ấn tượng 94,7%.

Hình ảnh đầy xúc động của người khuyết tật trong ngày đặc biệt - Ảnh 6.

Nhân viên trung tâm nhiệt tình hướng dẫn tập vật lý trị liệu cho người khuyết tật

Định hướng trong thời gian tới, đại diện Sở Y tế cho biết ngành y tế TP sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho người khuyết tật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đối tượng. Tăng cường xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để người khuyết tật có điều kiện sống tốt hơn.

"Mong các anh, chị, em hãy tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, vượt khó để tự tin tỏa sáng trong cuộc sống" – ông Phạm Hoàng Anh nhắn gửi.

Danh sách 168 cơ sở y tế khám bệnh miễn phí tại TPHCM ngày 17-4

Danh sách 168 cơ sở y tế khám bệnh miễn phí tại TPHCM ngày 17-4

(NLĐO) - Ngày mai, 17-4, TPHCM sẽ đồng loạt triển khai khám sức khỏe tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu. Việc thăm khám sẽ được triển khai theo nhóm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo