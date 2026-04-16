Hình ảnh đầy xúc động của người khuyết tật trong ngày đặc biệt

Sáng 16-4, nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM và nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Hành trình yêu thương – Tự tin tỏa sáng" đầy ý nghĩa và ấm áp.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội - Sở Y tế TPHCM, phát biểu tại chương trình

Bà Phạm Thị Hồng Phượng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần vượt khó của các học viên.

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 234 người khuyết tật (gồm 185 nam và 49 nữ). Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe và tâm lý, các học viên tại đây vẫn không ngừng nỗ lực để khẳng định giá trị bản thân.

Bà Phạm Thị Hồng Phượng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, nhận món quà ý nghĩa từ nhà hảo tâm

Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc đưa vào hoạt động phòng tập vật lý trị liệu hiện đại. Hiện nay, nhu cầu tập luyện để phục hồi vận động của người khuyết tật tại đơn vị là rất lớn và thường xuyên.

Niềm vui của người khuyết tật trong ngày đặc biệt

"Nhiều cô bác, anh chị em cần được hỗ trợ lâu dài với các bài tập chuyên sâu để giảm đau, phòng ngừa biến chứng và từng bước lấy lại khả năng sinh hoạt độc lập. Sự hỗ trợ từ Công ty Nutifood và các mạnh thường quân không chỉ là giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các đối tượng kiên trì tập luyện" - bà Phượng nhấn mạnh.

Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM và các nhà hảo tâm

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội - Sở Y tế TPHCM, khẳng định công tác chăm sóc người khuyết tật luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Đại diện Sở Y tế TPHCM xúc động khi nhân viên tập vật lý trị liệu cho người khuyết tật

Báo cáo cho thấy trong quý I/2026, trung tâm đã tổ chức khám, điều trị cho hàng trăm lượt người, phối hợp thực hiện cấp thuốc BHYT cho 258 lượt bệnh nhân. Đặc biệt, tỉ lệ hài lòng của người khuyết tật đối với công tác chăm sóc tại đây đạt mức ấn tượng 94,7%.

Nhân viên trung tâm nhiệt tình hướng dẫn tập vật lý trị liệu cho người khuyết tật

Định hướng trong thời gian tới, đại diện Sở Y tế cho biết ngành y tế TP sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho người khuyết tật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đối tượng. Tăng cường xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để người khuyết tật có điều kiện sống tốt hơn.

"Mong các anh, chị, em hãy tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, vượt khó để tự tin tỏa sáng trong cuộc sống" – ông Phạm Hoàng Anh nhắn gửi.