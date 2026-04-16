TPHCM phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Chủ đề năm nay là “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”

Sáng 16-4, UBND TPHCM tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. 

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh tiếp cận thực phẩm an toàn là quyền cơ bản của người dân. Nếu không làm tốt công tác này thì “xây bao nhiêu bệnh viện, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể đáp ứng được”, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu. 

Theo Bộ trưởng, an toàn thực phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và cần sự kiên trì, không chỉ tập trung trong một tháng cao điểm.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tình hình ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong quý I/2026, cả nước ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước, trong đó 25% là các vụ quy mô lớn với trên 30 người mắc.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026: Bảo vệ sức khỏe cộng đồng - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ phát động

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Bộ Y tế đề ra các giải pháp như hoàn thiện thể chế, dự kiến trình Quốc hội Luật An toàn thực phẩm sửa đổi vào tháng 10-2026; chuyển sang quản lý theo chuỗi giá trị; tăng cường ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh truyền thông và công khai các vi phạm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, không khoan nhượng; trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay sang cơ quan điều tra. 

Đối với doanh nghiệp, an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo đức kinh doanh và yếu tố sống còn của thương hiệu. Người dân cần nâng cao kiến thức, thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026: Bảo vệ sức khỏe cộng đồng - Ảnh 4.

Các xe tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết dù đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng TPHCM vẫn đang đối mặt khó khăn lớn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, với quy mô dân số hơn 14 triệu người. Các vụ ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thành phố sẽ tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm; công khai minh bạch thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo, răn đe; tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát thực phẩm. Đồng thời, chú trọng phối hợp liên ngành, trong đó Sở An toàn thực phẩm là cơ quan thường trực, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu… để triển khai đồng bộ các giải pháp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường chính thức phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với chủ đề tập trung vào dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. 

Tin liên quan

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng khi nhiều trường tạm ngừng suất ăn bán trú

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng khi nhiều trường tạm ngừng suất ăn bán trú

(NLĐO) – Trong thời gian các trường chọn nhà cung cấp suất ăn bán trú mới, phụ huynh phải vất vả đưa đón, lo bữa ăn trưa cho con

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở trường tiểu học: Tạm ngưng hoạt động cơ sở cung cấp suất ăn

(NLĐO) - Cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm ngưng hoạt động sau khi nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng bất thường.

Lý do ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam vẫn phát triển bất chấp khó khăn

(NLĐO) - Thực phẩm và đồ uống là nhóm ngành đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đồng thời hưởng lợi mạnh từ sự bùng nổ du lịch, nên vẫn duy trì đà tăng trưởng 2 con số

an toàn thực phẩm Đào Hồng Lan Nguyễn Mạnh Cường Tháng hành động vì an toàn thực phẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo