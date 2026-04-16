TPHCM phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Sáng 16-4, UBND TPHCM tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh tiếp cận thực phẩm an toàn là quyền cơ bản của người dân. Nếu không làm tốt công tác này thì “xây bao nhiêu bệnh viện, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể đáp ứng được”, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu.

Theo Bộ trưởng, an toàn thực phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và cần sự kiên trì, không chỉ tập trung trong một tháng cao điểm.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tình hình ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong quý I/2026, cả nước ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước, trong đó 25% là các vụ quy mô lớn với trên 30 người mắc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ phát động

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Bộ Y tế đề ra các giải pháp như hoàn thiện thể chế, dự kiến trình Quốc hội Luật An toàn thực phẩm sửa đổi vào tháng 10-2026; chuyển sang quản lý theo chuỗi giá trị; tăng cường ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh truyền thông và công khai các vi phạm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, không khoan nhượng; trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay sang cơ quan điều tra.

Đối với doanh nghiệp, an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo đức kinh doanh và yếu tố sống còn của thương hiệu. Người dân cần nâng cao kiến thức, thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Các xe tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết dù đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng TPHCM vẫn đang đối mặt khó khăn lớn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, với quy mô dân số hơn 14 triệu người. Các vụ ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thành phố sẽ tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm; công khai minh bạch thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo, răn đe; tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát thực phẩm. Đồng thời, chú trọng phối hợp liên ngành, trong đó Sở An toàn thực phẩm là cơ quan thường trực, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu… để triển khai đồng bộ các giải pháp.