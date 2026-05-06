Bạn đọc

Hình ảnh Đội CSGT Nam Sài Gòn xóa "mối nguy di động" trên đường

Ngọc Giang

(NLĐO)- Đội CSGT Nam Sài Gòn ra quân xử lý xe ba gác, xe tự chế, kiên quyết xóa "mối nguy di động", lập lại trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường

TPHCM: Đội CSGT Nam Sài Gòn xóa "mối nguy di động" trên đường - Ảnh 1.

Sáng 6-5, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết thời gian qua đã tổ chức kiểm tra, xử lý hàng loạt xe ba gác máy, xe lôi tự chế ở các địa phương như Vũng Tàu, Châu Pha, Bà Rịa, dọc tuyến Quốc lộ 51, đây là những phương tiện lâu nay bị xem là "mối nguy di động" trên đường.

TPHCM: Đội CSGT Nam Sài Gòn xóa "mối nguy di động" trên đường - Ảnh 2.

Từng chiếc xe ba gác chở hàng cồng kềnh, vượt kích thước bị yêu cầu dừng lại kiểm tra. Không ít trường hợp người điều khiển không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như phanh kém, đèn tín hiệu không hoạt động, kết cấu chắp vá.

TPHCM: Đội CSGT Nam Sài Gòn xóa "mối nguy di động" trên đường - Ảnh 3.

Nhiều xe tự chế chất hàng cao quá đầu người, xiêu vẹo khi di chuyển. Khi bị kiểm tra, một số tài xế thừa nhận biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn cố chạy vì mưu sinh. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.

TPHCM: Đội CSGT Nam Sài Gòn xóa "mối nguy di động" trên đường - Ảnh 4.

Theo Đội CSGT Nam Sài Gòn, thời gian qua, các loại xe ba bánh, xe lôi tự chế vẫn hoạt động trái phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đặc biệt tại những tuyến đường đông xe. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ va chạm liên quan đến các phương tiện này, gây thiệt hại về người và tài sản.

TPHCM: Đội CSGT Nam Sài Gòn xóa "mối nguy di động" trên đường - Ảnh 5.

Trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng không chỉ xử phạt mà còn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sang phương tiện hợp chuẩn.

TPHCM: Đội CSGT Nam Sài Gòn xóa "mối nguy di động" trên đường - Ảnh 6.

Những hình ảnh kiểm tra gắt gao, lập biên bản tại chỗ cho thấy quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông của lực lượng CSGT. Từng phương tiện vi phạm bị xử lý cũng đồng nghĩa với việc giảm đi một nguy cơ tai nạn trên đường.

TPHCM: Đội CSGT Nam Sài Gòn xóa "mối nguy di động" trên đường - Ảnh 7.

Việc siết chặt quản lý xe ba gác, xe tự chế không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài: Xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, nơi người dân có thể yên tâm lưu thông mỗi ngày.

Quật ngã tên trộm ngay giữa cầu, tài xế xe ôm cùng 2 CSGT được khen thưởng

(NLĐO) - Đối tượng trộm điện thoại bỏ chạy ra giữa cầu thì bị một tài xế xe ôm công nghệ chặn đường, quật ngã. Hai CSGT cũng có mặt, phối hợp bắt giữ.

CSGT Gia Lai hóa trang, mật phục bắt nhóm “quái xế” náo loạn đường tránh Pleiku

(NLĐO) - Nhóm “quái xế” tụ tập, nẹt pô, lạng lách trên đường tránh Pleiku bị CSGT Gia Lai hóa trang, mật phục bắt giữ.

Trong 1 tháng, CSGT xử lý hơn 1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn ở Tây Ninh

(NLDO)- CSGT Tây Ninh xử lý hơn 1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng cao điểm, siết chặt an toàn giao thông.

lực lượng chức năng trật tự an toàn giao thông CSGT TPHCM đợt cao điểm vi phạm nồng độ cồn người điều khiển xe ba gác nam sài gòn
