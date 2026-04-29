Hình ảnh đóng dải phân cách gần trạm thu phí Lái Thiêu, giao thông dần ổn định

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hình ảnh đóng dải phân cách gần trạm thu phí Lái Thiêu, giao thông dần ổn định

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dải phân cách gần trạm thu phí Lái Thiêu được đóng lại, giảm xung đột giao thông; người dân ủng hộ dù phải đi xa hơn để quay đầu

Giao thông gần trạm thu phí Lái Thiêu bớt “nóng” sau khi đóng dải phân cách

Chiều 29-4, ghi nhận tại khu vực Quốc lộ 13, gần trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu), vị trí mở dải phân cách trước đây đã được cơ quan chức năng cho đóng lại, không còn tình trạng người dân băng qua đường như trước.

Theo người dân sống gần khu vực, việc đóng dải phân cách được thực hiện khoảng 2 ngày nay. Đa số ý kiến bày tỏ sự đồng tình vì cho rằng giúp giảm đáng kể nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Châu Văn Liêm (52 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) cho biết trước đây khi dải phân cách được mở, nhiều xe máy tranh thủ quay đầu hoặc băng ngang qua làn ô tô gây xung đột giao thông nghiêm trọng. “Có thời điểm xe máy cắt mặt ô tô liên tục, rất dễ xảy ra tai nạn. Đóng lại như hiện nay là hợp lý” - ông Liêm nói.

Ghi nhận thực tế, khu vực trạm thu phí Lái Thiêu vốn có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Từ khi xuất hiện điểm mở dải phân cách, tình trạng ùn ứ càng trở nên phức tạp.

Tài xế Lê Đình Bảo thường xuyên lưu thông qua đây cho hay: “Nhiều lúc xe máy băng qua liên tục, buộc ô tô phải giảm tốc hoặc dừng lại nhường đường. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể xảy ra va chạm”.

Vị trí xe máy băng qua đường được chụp vào chiều 17-4.

Không chỉ người đi đường, các hộ kinh doanh ven Quốc lộ 13 cũng nhận thấy tình hình giao thông đã thông thoáng hơn sau khi đóng dải phân cách. Bà Nguyễn Thị Hồng (chủ quán nước gần trạm thu phí) cho biết: “Trước đây, xe máy băng qua liên tục, xe lớn phải thắng gấp nhìn rất nguy hiểm. Mấy hôm nay đỡ hẳn, xe chạy đều hơn”.

Tuy nhiên, việc đóng dải phân cách cũng khiến một số người dân phải đi xa hơn để quay đầu. Theo đó, người đi xe máy từ hướng Thủ Đức hoặc từ đường Lái Thiêu 117 ra Quốc lộ 13 phải di chuyển thêm khoảng 300 m mới có thể quay đầu đúng quy định.

Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên chiều 29-4, tại khu vực trạm thu phí đầu đường Cách Mạng Tháng Tám – nơi có biển cấm đi ngược chiều – vẫn còn nhiều trường hợp xe máy cố tình vi phạm, chạy ngược chiều để rút ngắn quãng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe máy đi ngược chiều, luồn lách trước đầu xe container tại đầu đường Cách Mạng Tháng Tám, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước đó, Báo Người Lao Động cũng đã phản ánh tình trạng giao thông hỗn loạn tại khu vực trạm thu phí Lái Thiêu, với nhiều điểm xung đột giữa xe máy và ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Liên quan vấn đề này, Sở Xây dựng TPHCM cho biết thành phố cùng Tập đoàn Becamex đã có kế hoạch di dời trạm thu phí Lái Thiêu. Sau khi di dời, khu vực giao lộ sẽ được tổ chức lại, dự kiến mở thông nhằm góp phần ổn định tình hình giao thông.

Trong thời gian chưa thực hiện việc mở lại giao lộ, Sở Xây dựng sẽ đề nghị Công an TP HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông sai quy định tại khu vực Quốc lộ 13 – Vĩnh Phú 42 và lối dẫn lên cầu Phú Long.

Cận cảnh giao thông hỗn loạn tại trạm thu phí Lái Thiêu, TPHCM

(NLĐO) - Tại Trạm thu phí Lái Thiêu (TPHCM), nhiều xe máy chạy ngược chiều, băng ngang Quốc lộ 13, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Di dời trạm thu phí Lái Thiêu, mở lại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long - Quốc lộ 13

(NLĐO) - Việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xung quanh trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13, dự kiến thực hiện trong tháng 5-2026

Tin vui cho người thường chạy xe qua 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- Sau hơn 3 năm "bỏ hoang", tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân, 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 nối Đồng Nai và TPHCM đã được tháo dỡ xong

tai nạn giao thông Quốc lộ 13 dải phân cách Cách mạng Tháng Tám CẦU PHÚ LONG TPHCM trạm thu phí lái thiêu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo