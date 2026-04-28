Tin vui cho người thường chạy xe qua 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Ngày 28-4, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, đã tháo dỡ xong 2 trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 51, trả lại mặt đường thông thoáng, phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn.

Trạm T2 đã được tháo dỡ xong, trả lại mặt đường thông thoáng

Các khu vực từng đặt trạm thu phí qua xã Long Phước và phường Tam Phước đã được dọn dẹp, hoàn trả mặt đường đồng bộ với tuyến chính. Phương tiện lưu thông qua đây không còn phải giảm tốc, dừng chờ như trước, giúp hành trình liền mạch hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Anh Thành Nguyễn, lái xe ô tô 7 chỗ chia sẻ, bản thân rất vui vì việc tháo dỡ 2 trạm thu phí diễn ra xong trước dịp lễ 30-4. Việc tháo dỡ, trả lại bằng sẽ giúp các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 thông thoáng, thuận lợi và giảm áp lực ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 51.

Trạm thu phí T1 trước khi được tháo dỡ

Trước đó, từ ngày 18-4, các đơn vị thi công đã đồng loạt triển khai tháo dỡ trạm T2 tại xã Long Phước và trạm T1 tại phường Tam Phước. 2 trạm thu phí này dừng hoạt động cách đây hơn 3 năm, đã nhiều lần bị tỉnh Đồng Nai yêu cầu tháo dỡ.