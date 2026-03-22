Đua nhau đi xem và mua xe máy điện trong ngày cuối tuần ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đua nhau đi xem và mua xe máy điện trong ngày cuối tuần ở TPHCM

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Không chỉ khách mua mới, nhiều người còn mang xe máy xăng đến để đổi sang xe điện.

Giá xăng tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đã tác động rõ rệt đến thị trường tiêu dùng, trong đó xe máy điện đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm. 

Dù giá xăng từng có thời điểm điều chỉnh giảm, sức mua xe máy điện vẫn không hạ nhiệt.

- Ảnh 1.

Khách đông nghẹt tại cửa hàng xe máy điện ở phường An Đông, TP HCM

Ghi nhận tại một cửa hàng xe máy điện VinFast ở phường Xuân Hòa (TPHCM) sáng 22-3, lượng khách đến mua xe tiếp tục tăng đột biến. 

Nhân viên tại đây cho biết không chỉ khách mua mới, nhiều người còn mang xe máy xăng đến để đổi sang xe điện.

Đáng chú ý, không ít khách từng đến tìm hiểu, lưỡng lự, nay đã quay lại quyết định mua.

- Ảnh 2.

Cửa hàng xe máy điện ở phường Xuân Hòa, TP HCM

Tại một cửa hàng xe máy điện trên địa bàn phường An Đông (TPHCM), không khí mua bán cũng khá sôi động. Nhiều khách đến tham khảo và chốt mua trong thời gian ngắn.

Ông Thành (phường Diên Hồng) cho biết việc giá xăng tăng cao là nguyên nhân chính khiến ông quyết định chuyển sang xe điện. 

“Tôi cho rằng giá xăng sẽ còn biến động do tình hình Trung Đông chưa ổn định, nên dùng xe điện sẽ chủ động hơn về chi phí” - ông Thành nói.

- Ảnh 3.

Khách chọn mua xe máy điện Yadea

Tài xế công nghệ thuộc nhóm khách hàng đang chuyển đổi mạnh sang xe điện. Anh Bình, một tài xế xe ôm công nghệ, cho biết trước đây mỗi ngày chỉ tốn khoảng 60.000 đồng tiền xăng nhưng nay đã lên hơn 100.000 đồng, gây áp lực lớn.

Một tài xế khác tên Tuấn chia sẻ lý do lựa chọn xe điện có thể đổi pin giúp tiết kiệm thời gian so với việc chờ sạc.

- Ảnh 4.

Chọn mua xe máy điện ngày càng nhiều

Theo các cửa hàng kinh doanh, sức mua xe máy điện tại TPHCM đang tăng mạnh, nhiều mẫu xe rơi vào tình trạng khan hàng. 

Ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xe máy Hà Thành, cho biết: “Từ đầu tháng đến nay, lượng xe bán ra tăng đột biến, chúng tôi phải liên tục nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu, nhưng vẫn có mẫu xe ‘cháy hàng’”.

Bác tài công nghệ đổi xe máy điện mới

Tin liên quan

Người dân xếp hàng bốc số mua xe máy điện khi giá xăng tăng vọt, cửa hàng quá tải

(NLĐO) - Nhiều cửa hàng xe máy điện tại TP HCM tấp nập khách đến mua, thậm chí có nơi thông báo "hết hàng"

Nhiều người nhắc đến xe máy điện VinFast khi giá xăng tăng nhanh

(NLĐO) – Nhiều người bắt đầu cân nhắc chuyển sang sử dụng xe máy điện nhằm tiết kiệm chi phí vận hành khi giá xăng tăng đột biến trong thời gian ngắn

TP HCM công bố thêm 50 vị trí lắp tủ đổi pin xe máy điện

Sở Xây dựng TP HCM vừa công bố 50 vị trí đủ điều kiện lắp tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè tại các phường, xã

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo