Đua nhau đi xem và mua xe máy điện trong ngày cuối tuần ở TPHCM

Giá xăng tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đã tác động rõ rệt đến thị trường tiêu dùng, trong đó xe máy điện đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Dù giá xăng từng có thời điểm điều chỉnh giảm, sức mua xe máy điện vẫn không hạ nhiệt.

Khách đông nghẹt tại cửa hàng xe máy điện ở phường An Đông, TP HCM

Ghi nhận tại một cửa hàng xe máy điện VinFast ở phường Xuân Hòa (TPHCM) sáng 22-3, lượng khách đến mua xe tiếp tục tăng đột biến.

Nhân viên tại đây cho biết không chỉ khách mua mới, nhiều người còn mang xe máy xăng đến để đổi sang xe điện.

Đáng chú ý, không ít khách từng đến tìm hiểu, lưỡng lự, nay đã quay lại quyết định mua.

Cửa hàng xe máy điện ở phường Xuân Hòa, TP HCM

Tại một cửa hàng xe máy điện trên địa bàn phường An Đông (TPHCM), không khí mua bán cũng khá sôi động. Nhiều khách đến tham khảo và chốt mua trong thời gian ngắn.

Ông Thành (phường Diên Hồng) cho biết việc giá xăng tăng cao là nguyên nhân chính khiến ông quyết định chuyển sang xe điện.

“Tôi cho rằng giá xăng sẽ còn biến động do tình hình Trung Đông chưa ổn định, nên dùng xe điện sẽ chủ động hơn về chi phí” - ông Thành nói.

Khách chọn mua xe máy điện Yadea

Tài xế công nghệ thuộc nhóm khách hàng đang chuyển đổi mạnh sang xe điện. Anh Bình, một tài xế xe ôm công nghệ, cho biết trước đây mỗi ngày chỉ tốn khoảng 60.000 đồng tiền xăng nhưng nay đã lên hơn 100.000 đồng, gây áp lực lớn.

Một tài xế khác tên Tuấn chia sẻ lý do lựa chọn xe điện có thể đổi pin giúp tiết kiệm thời gian so với việc chờ sạc.

Chọn mua xe máy điện ngày càng nhiều

Theo các cửa hàng kinh doanh, sức mua xe máy điện tại TPHCM đang tăng mạnh, nhiều mẫu xe rơi vào tình trạng khan hàng.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xe máy Hà Thành, cho biết: “Từ đầu tháng đến nay, lượng xe bán ra tăng đột biến, chúng tôi phải liên tục nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu, nhưng vẫn có mẫu xe ‘cháy hàng’”.