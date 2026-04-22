Hình ảnh hàng chục ngàn con lươn quá lứa, chưa được tiêu thụ ở Cần Thơ

Trước tình trạng khoảng 4.000 tấn lươn nuôi quá lứa chưa có đầu ra do giá giảm sâu, ngày 22-4, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế tại các trại nuôi ở xã Vị Thủy nhằm nắm tình hình và tìm giải pháp hỗ trợ nông dân.

Ông Nguyễn Văn Sử (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, kiểm tra thực tế tại hộ nuôi lươn ở xã Vị Thuỷ

Tại đây, nhiều hộ cho biết giá lươn giảm xuống mức thấp chưa từng có, chỉ còn 36.000–43.000 đồng/kg (giá giảm một nửa so với cùng kỳ), trong khi chi phí nuôi từ 65.000 đồng/kg trở lên, khiến người nuôi thua lỗ nặng.

Ông Lê Gia Hạo (ấp 6) cho hay đàn lươn hơn 80.000 con của ông đã đến kỳ thu hoạch nhưng không bán được do thiếu thương lái. Mỗi ngày, ông phải chi khoảng 1,6 triệu đồng cho thức ăn và điện nước, tổng vốn đầu tư đã lên đến hơn 570 triệu đồng.

Tương tự, ông Lê Văn Mẫn có 57.000 con lươn, trong đó 17.000 con đã quá lứa nhưng vẫn tồn đọng. So với cùng kỳ năm trước, giá lươn hiện chỉ bằng một nửa, trong khi giá thức ăn tăng, khiến áp lực chi phí càng lớn. Nhiều hộ phải bán lẻ cầm chừng nhưng không đáng kể.

Xã Vị Thuỷ có khoảng 900 tấn lươn quá lứa chưa được tiêu thụ

Theo Hội Nông dân xã Vị Thủy, toàn xã có khoảng 150 hộ nuôi lươn, với 900 tấn lươn quá lứa chưa tiêu thụ. Nguyên nhân chủ yếu do giá giảm mạnh, thương lái thu mua ít và người dân kỳ vọng giá tăng nên chưa bán.

Ông Nguyễn Văn Sử cho biết Hội Nông dân thành phố đang rà soát thực tế, phối hợp các ngành tìm đầu ra, kết nối tiêu thụ và hỗ trợ nông dân bán hàng qua nhiều kênh. Đồng thời, ngành chức năng khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các sản phẩm chế biến từ lươn nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường tươi sống.