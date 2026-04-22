Kinh tế

Hình ảnh hàng chục ngàn con lươn quá lứa, chưa được tiêu thụ ở Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Giá lươn tại Cần Thơ giảm sâu khiến hàng ngàn tấn vẫn không tiêu thụ được, người nuôi lỗ nặng.

Trước tình trạng khoảng 4.000 tấn lươn nuôi quá lứa chưa có đầu ra do giá giảm sâu, ngày 22-4, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế tại các trại nuôi ở xã Vị Thủy nhằm nắm tình hình và tìm giải pháp hỗ trợ nông dân.

Ông Nguyễn Văn Sử (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, kiểm tra thực tế tại hộ nuôi lươn ở xã Vị Thuỷ

Tại đây, nhiều hộ cho biết giá lươn giảm xuống mức thấp chưa từng có, chỉ còn 36.000–43.000 đồng/kg (giá giảm một nửa so với cùng kỳ), trong khi chi phí nuôi từ 65.000 đồng/kg trở lên, khiến người nuôi thua lỗ nặng.

Ông Lê Gia Hạo (ấp 6) cho hay đàn lươn hơn 80.000 con của ông đã đến kỳ thu hoạch nhưng không bán được do thiếu thương lái. Mỗi ngày, ông phải chi khoảng 1,6 triệu đồng cho thức ăn và điện nước, tổng vốn đầu tư đã lên đến hơn 570 triệu đồng.

Tương tự, ông Lê Văn Mẫn có 57.000 con lươn, trong đó 17.000 con đã quá lứa nhưng vẫn tồn đọng. So với cùng kỳ năm trước, giá lươn hiện chỉ bằng một nửa, trong khi giá thức ăn tăng, khiến áp lực chi phí càng lớn. Nhiều hộ phải bán lẻ cầm chừng nhưng không đáng kể.

Xã Vị Thuỷ có khoảng 900 tấn lươn quá lứa chưa được tiêu thụ

Theo Hội Nông dân xã Vị Thủy, toàn xã có khoảng 150 hộ nuôi lươn, với 900 tấn lươn quá lứa chưa tiêu thụ. Nguyên nhân chủ yếu do giá giảm mạnh, thương lái thu mua ít và người dân kỳ vọng giá tăng nên chưa bán.

So với cùng kỳ năm trước, giá lươn hiện chỉ bằng một nửa, trong khi giá thức ăn tăng, khiến áp lực chi phí càng lớn

Ông Nguyễn Văn Sử cho biết Hội Nông dân thành phố đang rà soát thực tế, phối hợp các ngành tìm đầu ra, kết nối tiêu thụ và hỗ trợ nông dân bán hàng qua nhiều kênh. Đồng thời, ngành chức năng khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các sản phẩm chế biến từ lươn nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường tươi sống.

Sau Cần Thơ, đến lượt Cà Mau "bí" đầu ra lươn nuôi

(NLĐO) – Giá giảm mạnh, thương lái không mặn mà dẫn đến hơn 100 tấn lươn thương phẩm của nhiều hộ nuôi tại một xã ở Cà Mau"bí" đầu ra.

Hàng ngàn tấn lươn nuôi chưa tìm được đầu ra

Xã An Trạch có hơn 20 hộ nuôi lươn thương phẩm với quy mô từ 8 tấn/hộ trở lên

Lâm Đồng: Còn trên 1.250 tấn hành tây chưa tiêu thụ tại huyện Đơn Dương do chỉ 2.000 đồng/kg

    Thông báo