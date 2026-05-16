Hình ảnh hàng trăm cây thông bị khoan lỗ, đổ hóa chất ở Lâm Đồng

Hiện trường hàng trăm cây thông lại bị đầu độc bằng hóa chất ở xã Nam Ban Lâm Hà.
Theo lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà, thủ phạm đã dùng khoan điện khoan vào gốc cây thông, sau đó nhanh chóng đổ hóa chất vào để cây dần dần thấm hóa chất.
Sau khi cây ngấm hóa chất, nhiều ngày sau lá sẽ chuyển vàng và chết dần thì lực lượng bảo vệ rừng mới có thể phát hiện và cứu chữa. Tuy nhiên khả năng cứu chữa để cây sống khỏe trở lại là khá thấp.
Đứng từ vạt rừng thông bị đầu độc nêu trên, phóng viên nhìn ra xung quanh thì có thể thấy một số vạt rừng thông khác nằm cạnh đất sản xuất nông nghiệp cũng đang úa vàng và chết dần.
UBND xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cũng đang điều tra nguyên nhân, truy bắt thủ phạm thực hiện cưa hạ 248 cây thông trên diện tích 2.900 m2 tại khu vực đồi thuộc thôn K'long K'lanh vào tháng 4-2025.
Địa phương xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, có mức độ thiệt hại lớn, yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, xử lý kiên quyết và kịp thời. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng, phải kịp thời báo cáo, đề xuất khởi tố vụ án theo quy định của Bộ luật Hình sự.
