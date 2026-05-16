Bạn đọc

Hình ảnh hàng trăm cây thông bị khoan lỗ, đổ hóa chất ở Lâm Đồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Nhiều vạt rừng với hàng trăm cây thông ở xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị khoan lỗ, đổ hoá chất khiến cây chết dần.

Hiện trường hàng trăm cây thông lại bị đầu độc bằng hóa chất ở xã Nam Ban Lâm Hà.

Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 1.

Ngày 16-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết đã giao công an xã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm đầu độc hàng trăm cây thông 3 lá tại tiểu khu 274A.

Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, quanh khu vực này có nhiều vạt thông 3 lá đang chết, trong đó nhiều nhất là vị trí thuộc thôn 5, cạnh khu vực dân cư với cả trăm cây bị đầu độc, đang vàng lá. Hình ảnh vạt thông này có thể nhìn thấy từ xa.

Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 3.

Ngày 6-5 và 7-5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã ghi nhận 2 điểm xảy ra tình trạng thông 3 lá bị đầu độc. Trong đó tại vị trí lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 274A có 133 cây thông 3 lá trên diện tích 1.434 m2 bị khoan gốc, đổ hóa chất đầu độc cây. Trữ lượng lâm sản thiệt hại hơn 12 m3. Điểm thứ 2 có 124 cây thông bị đầu độc bằng thủ đoạn tương tự.

Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 4.
Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 5.

Theo lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà, thủ phạm đã dùng khoan điện khoan vào gốc cây thông, sau đó nhanh chóng đổ hóa chất vào để cây dần dần thấm hóa chất.

Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng rất khó ngăn chặn hành vi này vì thủ phạm chỉ cần vài phút là có thể khoan - đổ hóa chất để đầu độc cây trong khi lực lượng bảo vệ rừng không thể túc trực 24/24 để kiểm tra, ngăn chặn được.

Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 7.
Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 8.

Sau khi cây ngấm hóa chất, nhiều ngày sau lá sẽ chuyển vàng và chết dần thì lực lượng bảo vệ rừng mới có thể phát hiện và cứu chữa. Tuy nhiên khả năng cứu chữa để cây sống khỏe trở lại là khá thấp.

Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 9.
Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 10.
Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 11.

Đứng từ vạt rừng thông bị đầu độc nêu trên, phóng viên nhìn ra xung quanh thì có thể thấy một số vạt rừng thông khác nằm cạnh đất sản xuất nông nghiệp cũng đang úa vàng và chết dần.

Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 12.

Tại một khu vực gần khu dân cư ở thôn 5, phóng viên cũng nhận thấy một số cây thông đã bị đốn hạ, thân cây còn nằm tại hiện trường.

Lâm Đồng: Hiện trường vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc bằng hóa chất - Ảnh 13.

Lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà khẳng định ngoài việc điều tra nguyên nhân và truy tìm thủ phạm, chính quyền địa phương đang tập trung cứu thông, trồng lại những điểm thông chết chứ kiên quyết không để đất rừng bị lấn chiếm.

UBND xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cũng đang điều tra nguyên nhân, truy bắt thủ phạm thực hiện cưa hạ 248 cây thông trên diện tích 2.900 m2 tại khu vực đồi thuộc thôn K'long K'lanh vào tháng 4-2025.

Địa phương xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, có mức độ thiệt hại lớn, yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, xử lý kiên quyết và kịp thời. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng, phải kịp thời báo cáo, đề xuất khởi tố vụ án theo quy định của Bộ luật Hình sự.

