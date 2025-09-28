HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hình ảnh hàng trăm người gia cố đoạn kè biển bị sụt lún ở Hà Tĩnh

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng gia cố đoạn kè biển bị sụt lún ở Hà Tĩnh trong mưa to và gió mạnh.

Clip hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng tiến hành gia cố điểm sụt lún

Hàng trăm người gia cố kè biển sụt lún ở Hà Tĩnh trước bão số 10 - Ảnh 1.

Khoảng 17 giờ ngày 28-9, mưa to kèm gió giật mạnh kết hợp sóng dữ dội khiến một đoạn kè biển Cẩm Nhượng thuộc xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh bị sụt lún.

Hàng trăm người gia cố kè biển sụt lún ở Hà Tĩnh trước bão số 10 - Ảnh 2.

Trước tình huống bất ngờ trên, hàng trăm người gồm công an, bộ đội, chính quyền địa phương xã Thiên Cầm đã được huy động để khẩn trương gia cố.

Hàng trăm người gia cố kè biển sụt lún ở Hà Tĩnh trước bão số 10 - Ảnh 3.

Xe tải cũng đã được huy động chở đá đến khu vực đoạn kè biển bị sụt lún.

Hàng trăm người gia cố kè biển sụt lún ở Hà Tĩnh trước bão số 10 - Ảnh 4.

Dù mưa to, gió rất mạnh, sóng biển dữ dội nhưng hàng trăm người vẫn dầm mưa để khẩn trương gia cố lại tuyến kè trước khi bão số 10 đổ bộ.

Hàng trăm người gia cố kè biển sụt lún ở Hà Tĩnh trước bão số 10 - Ảnh 5.

Thời điểm này, tại xã Thiên Cầm đã có mưa rất to, gió giật mạnh. Sóng biển dữ dội kết hợp với triều cường khiến nước biển dâng lên cao sát với khu vực kè biển khiến việc gia cố gặp rất nhiều khó khăn.

Hàng trăm người gia cố kè biển sụt lún ở Hà Tĩnh trước bão số 10 - Ảnh 6.

Một lãnh đạo xã Thiên Cầm cho biết các lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố lại đoạn kè trước khi bão đổ bộ vào. Người dân ở khu vực dưới tuyến kè đã được sơ tán đến các vị trí an toàn trước đó.

Hàng trăm người gia cố kè biển sụt lún ở Hà Tĩnh trước bão số 10 - Ảnh 7.

Ngoài ra, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28-9, trên địa bàn xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh, xuất hiện lốc xoáy khiến mái tôn của một số nhà xưởng và nhà ở của người dân tại thôn Hòa Hợp bị cuốn bay.

Hàng trăm người gia cố kè biển sụt lún ở Hà Tĩnh trước bão số 10 - Ảnh 8.

Theo đó, lốc xoáy đã giật bay mái tôn nhà xưởng Hợp tác xã Trung Toàn, mái tôn của Doanh nghiệp Hưng Thịnh và 3 nhà ở của người dân tại thôn Hòa Hợp, gây hư hỏng một số sản phẩm, hàng hóa và vật dụng gia đình.

Tin liên quan

CLIP: Xác cá voi dạt vào bờ biển Lý Sơn giữa bão số 10

CLIP: Xác cá voi dạt vào bờ biển Lý Sơn giữa bão số 10

(NLĐO) – Xác cá voi dài khoảng 10 m trôi dạt vào bờ ở đặc khu Lý Sơn giữa lúc sóng to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tỉnh Nghệ An cần lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở, lũ ống tại miền núi do bão số 10 Bualoi gây ra.

Giông lốc khiến cây phượng bất ngờ gãy đổ đè 1 cháu bé bị thương

(NLĐO)- Trưa 28-9, trên địa bàn phường Gia Viên (TP Hải Phòng) xảy ra vụ cây xanh gãy đổ khiến 1 cháu bé bị thương

lực lượng chức năng Hợp tác xã người dân địa phương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo