Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An

Tin- ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tỉnh Nghệ An cần lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở, lũ ống tại miền núi do bão số 10 Bualoi gây ra.

Chiều 28-9, sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 Bualoi đi qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An vào chiều 28-9

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác do Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu. Toàn tỉnh có 2.895 tàu thuyền, trong đó 2.891 phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn, còn lại 4 phương tiện ở vùng biển TP HCM, ngoài vùng ảnh hưởng bão.

Về hồ chứa, 937/1.061 hồ đầy nước, 122 hồ đạt 70% dung tích, 1 hồ đạt 50-70%. Các hồ lớn đã được xả điều tiết để bảo đảm dung tích chứa, trong đó hồ Bản Vẽ đạt 64% dung tích. Các tuyến đê biển trọng điểm đã được gia cố cơ bản. Việc sơ tán được thực hiện theo kịch bản bão tiến đến đâu, dân được di dời đến đó, vừa bảo đảm an toàn, vừa tránh rủi ro không cần thiết. Hiện các lực lượng quân đội, công an, biên phòng được huy động 100% quân số để ứng phó với bão số 10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An- Ảnh 2.

Mưa lớn do bão số 10 khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của Nghệ An, nhất là trong công tác thông tin, kêu gọi tàu thuyền, di dời dân, thu hoạch nông nghiệp và điều tiết hồ chứa. Tuy nhiên, tỉnh lưu ý thêm đến nguy cơ lũ quét, sạt lở, lũ ống tại miền núi; cần có phân công cụ thể các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ngay từ bây giờ.

Nghệ An, là địa phương bão số 10 dự kiến sẽ đổ bộ vào trong đêm nay, rạng sáng mai 29-9. Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngày 28-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đã ký ban hành Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

